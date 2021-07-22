Enner Valencia antrenmanda yer aldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia takımla çalışırken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.