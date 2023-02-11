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ENKAZDAN KURTULAN KİŞİ SAYISI VE İSİMLERİ | Enkazdan kaç kişi çıktı? Enkazdan sağ çıkanların isimleri neler, isim listesi açıklandı mı?

Saat saat gelen mucizeler! İşte, Enkazdan kurtulan kişiler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 20 binin üzerinde vatandaşımız vefat ederken bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 ili vuran depremin ardından umutla enkazdan sağ kurtulanlardan gelecek güzel haber bekleniyor. İşte, enkazdan kurtarılan kişi sayısı ve isimleri...

Giriş: 11.02.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Enkazdan kurtulan kişi sayısı ve isimleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen  depremlerin ardından gündeme geldi. 7.7 v 7.6'lık iki yıkıcı deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ölü ve yaralı sayıları artarken afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılanların isimleri için umutlu bekleyiş sürüyor. İşte, Enkazdan kurtulan kişi sayısı ve isimleri...

  • 32 BİNE YAKIN KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

  • DİĞER ÜLKELERDEN 8 BİN 294 PERSONEL SAHADA

    Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

    AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

    Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

    Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı.

  • DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

  • 131.SAATTE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI 

    131. saatte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kardelen Apartmanı'nın enkazında sağ olduğu tespit edilen 4 yaşında Şengül adındaki çocuk, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • GAZİANTEP'TE 5 KİŞİLİK AİLE ENKAZ ALTINDA SAĞ TESPİT EDİLDİ

    129. saate gelindiğinde Gaziantep'te 5 kişilik Aslan Ailesi'nin enkaz altında sağ olduğu tespit edildi. Çalışmaları sürdüren ekipler önce aileden anne ve kızı çıkarmayı başardı. Sonrasında ailenin oğlu Sadık Buğra kızları Zeynep enkazdan kurtarıldı. En son babanın da çıkarılması ile Aslan Ailesi enkaz altından sağ olarak kurtarılmış oldu.

  • 20 YAŞINDAKİ ÜLKÜ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Depremden 128 saat sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, altında market olduğu söylenen Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'nın enkazında ses veren ve sağ olduğu tespit edilen 20 yaşında Ülkü adındaki genç, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

  • 13 YAŞINDAKİ ARDA CAN 128. SAATTE YARALI KURTARILDI

    Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

  • 128. SAATTE ADIYAMAN'DA ENKAZ ALTINDAN SES VEREN RÜMEYSA KURTARILDI

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetin 128. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

     

    UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C Bloku enkazında sürdürdü.

    Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Rümeysa isimli bir kızla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kız, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

    Depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Rümeysa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • 83 YAŞINDAKİ HALİME GÜRBÜZ 125. SAATTE KURTARILDI

    Depremin ardından 125. saatte TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

  • 2 YAŞINDAKİ ASYA, 122. SAATTE KURTULDU

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, bu sabah, Güneş Sokak'taki İbrahim Melis Apartmanı'nın enkazından ses alan Muğla Jandarma Arama Kurtarma Timleri, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

  • 122 SAAT SONRA MAŞALLAH TEYZE KURTARILDI

    Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.
    AA'da yer alan habere göre çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 121. SAATTE MUCİZE

    Türkiye'nin 10 ilini sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası enkaz altından gelen yaşama tutunma haberleri umutları yeşertmeye devam ediyor.

    Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 121 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

    Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 121 saat sonra kurtarıldı. Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü. Depremzedeyi sağ olarak kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.

  • 119. SAATTE ÇİFTE MÜJDE HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TAN

    Hatay'ın Akevler semtinde depremin 119. saatinde bir çocuk yaralı olarak enkazın altından çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa bindirilen yaralı çocuk hastaneye götürüldü.

    Kahramanmaraş Palmiye Sitesi'Nde, 16 yaşındaki Kamil Can, 119. saatin ardından enkazdan kurtarılan ikinci kişi oldu...

  • 117. SAATTE HAYATA TUTUNDU!

    Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı.

    Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama kurtarma çalışmasını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Suriye uyruklu 34 yaşında Hasan isimli bir kişi ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. 

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 116. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

    Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki Emek Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, 20 yaşlarındaki genç, depremin üzerinden geçen 116 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

    Depremzede, alkışlar ve tekbirler eşliğinde taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Türkiye'nin 10 ilinde büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

    Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi.

  • HATAY'DA 115. SAATTE YENİ MUCİZE

    Hatay'daki arama kurtarma ekipleri depremin 115. saatinde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Hülya Bayrak'ı çıkarttı. Bayrak alkışlar arasında sedyeye konulurken ambulansa taşındı. Bu arada enkazda olduğu belirtilen kediyi kurtarmak için ekipler yeni bir çalışma başlattı.

  • GAZİANTEP'TE HAMİLE KADIN 115. SAATTE KURTARILDI

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    AFAD, polis özel harekat ekipleri ve çeşitli STK'lerin arama kurtarma ekipleri, Hilmi Kutlubay Caddesi'nde bulunan Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

    Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan hamile Zahide Kaya ile iletişim kurdu. Kaya, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

    Depremin 115. saatinde kurtarılan, ilk olarak serum takılan ve oksijen desteği verilen Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaya'nın yakınları, alanda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin'e sarılarak teşekkür etti.

    Yaklaşık 1 saat önce Zahide Kaya'nın 6 yaşındaki kızı Kübra da kurtarılmıştı.

  • İSLAHİYE'DE ENGELLİ DEPREMZEDE 114. SAATTE YAŞAMA TUTUNDU

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen İslahiye'de yıkılan Çamlık Apartmanı enkazında çalışan Iğdır Güvenlik Korucuları, jandarma ve Manisalı maden işçilerinden oluşan kurtarma ekipleri, iki kişinin yaşadığını tespit etti.

    AKUT, UMKE ekiplerinin de yardımıyla 3 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkarılan biri engelli iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • 114 SAAT SONRA GELEN MUCİZE HABERİ

    Depremin 114. saatinde bir mucize bir kurtarılış daha. Adıyaman'daki ekipler enkazda ölüm ile yaşam arasındaki o ince çizgide 114. saat kurtarılmayı bekleyen 38 yaşında Meltem Uysal'ı sağ olarak çıkarmayı başardı.
    Sedyeye konulan Uysal alkışlar eşliğinde ambulansa götürüldü.

  • 111. SAATE GELİNDİ! BİR MUCİZE HABERİ DAHA!

    Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkazdan altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı. Depremin 5. gününde umutları yeşerten haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.

  • 109. SAATTE SAĞ ÇIKARILDI

    Son olarak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sabır Apartmanı'nın enkazından iki kişi daha 109. saatte sağ olarak çıkarıldı.

  • 104. SAATTE MUCİZE!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kişi 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

    Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK) bu çerçevede Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Göçer Apartmanı enkazında çalışma yaptı.

    Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. Ak, yapılan 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

    Depremden 104 saat sonra enkazdan çıkarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • 101'İNCİ SAATTE GÜZEL HABER GELDİ

    DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarında, depremin 101'inci saatinde güzel bir haber geldi.

  • 96. SAATTE TARİFSİZ SEVİNÇ!

    Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

    Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yürüttü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş'a deprem valisi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bu alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, görev yapan ekiplere başarı diledi.

    Ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Saçma'yı kurtarmak için çalışmaları hızlandırdı.

    Yürütülen çalışmalar neticesinde Alper Saçma, depremden yaklaşık 96 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Saçma, tekbirler eşliğine ambulansa konularak hastaneye götürüldü.

  • 7 YAŞINDAKİ ASYA, 95. SAATTE KURTARILDI!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

    Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

    Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

    Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

     

    Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

  • 92. SAATTE HAYATA EL SALLADI!

    Kahramanmaraş'ta depremin 92. saatinde anne ve kızının kurtarılışı yüreklere su serpti. Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'nda bulunan Manolya Apartmanı enkazının altında kalan 65 yaşındaki Mihriban Hanım ile kızı Hatice 92 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin titiz çalışması sonrasında kurtarılan anne ile kız alkışlar arasında ambulansa götürüldü. Annenin el sallaması ise dikkatleri çekti.

  • 91. SAATTE ALKIŞLAR ARASINDA

    Depremin 91. saatinde umutları büyüten kurtarışlara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi'nin enkazından çıkarılan Asiye Sümbül oldu. Sümbül, alkışlar eşliğinde ambulansa götürülerek hastaneye sevk edildi.

  • ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDAKİ O İNCE ÇİZGİDE 91 SAAT BEKLEDİ

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bir kişi, binanın enkazından 91 saat sonra kurtarıldı. Deprem bölgesine Samsun ve İzmirden giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir'den itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla enkaz altında kalan 26 yaşındaki Murat Baloğlu'nun yeri kamera ile tespit edildi. Yürütülen çalışmanın ardından ekiplerin enkazdan sağ çıkardığı Baloğlu, sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. (AA)

  • 90. SAATTE MUCİZE HABERİ HATAY'DAN GELDİ

    Kahramanmaraş depreminin 90. saatinde mucize kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'daki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan enkazın altından 45 yaşındaki Hülya Kabakulak, 90. saatte sağ kurtarılarak hastaneye sevk edildi. 

  • 10 YAŞINDAKİ HİLAL 90. SAATTE HAYATA TUTUNDU!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan 10 yaşındaki çocuk, 90. saatte sağ çıkarıldı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

    Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir enkazda görev yapan itfaiye ekipleri, 10 yaşındaki Hilal Sağlam'a ulaştı.

    Ekiplerin, çalışması sonucu Hilal Sağlam, depremin 90'ıncı saatinde enkazdan çıkarıldı.

     

    İtfaiye ekiplerinden süt isteyen Sağlam, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

  • GÜLSÜM MADENCİLERİN AÇTIĞI GALERİ İLE HAYATA TUNUNDU

    Nefes kesen bir kurtarma öyküsü de depremin 90. saatinde Adıyaman'dan geldi. Gülsüm, madencilerin açtığı galeri ile hayata tutundu. 

  • 23 YAŞINDAKİ YİĞİT 89 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Zonguldak'tan gelen AFAD, Belediye ve Ereğli itfaiye ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı enkazında yürütülen çalışmada, 23 yaşındaki Yiğit Akar 89 saat sonra kurtarıldı. 

    Kurtarılma sırasında ekiplerin sorularını yanıtlayan Akar, ağrısının bulunmadığını, öğrenci olduğunu söyledi.

  •  BABA İLE OĞULUN 88. SAATTE HAYATA DÖNÜŞÜ

    Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan Ozan Ramazan Güçlü (32) ile 7 yaşındaki oğlu Recep Yahya, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından 88 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. (DHA)

  • MİNİK MİRAN'DAN EKİPLERE: NEREYE GİDECEĞİZ?

    Malatya’da deprem felaketinin 87. saatinde 7 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkartılan 7 yaşındaki Miran Gül, serum bağlanıp yatırıldığı sedyeden ayağa kalkmaya çalışarak, “Nereye gideceğiz” deyince onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

     

    Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasında sesini duyuran Miran için ekipler seferber oldu. Gün boyunca apartmanda çalışma yapan ekipler saat 19.15’te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül’ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.

  • 23 YAŞINDAKİ ANNE İLE 4 YAŞINDAKİ KIZI 86 SAAT SONRA KURTARILDI

    Antakya ilçesi Cebrail Mahallesinde hassas akustik dinleme cihazlarıyla yapılan çalışmada, yıkılan apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı.

    İtfaiye erleri, 8 saatlik çalışma sonucu Suriye uyruklu 23 yaşındaki anne ile 4 yaşındaki kızını, 86 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

  • 84. SAATTE DE UMUT VEREN HABERLER GELİYOR

    Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta ekipleri enkazlarda yaptığı çalışmalar devam ediyor. Trabzon Caddesi'nde Kardeşler Apartmanı enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, Eda Büyükçapar'a (22) ulaştı. Genç kadının ses vermesi üzerine çalışmayı hızlandıran ekipler, depremin 84'üncü saatinde Büyükçapar'ı enkazdan çıkarmayı başardı.

     

    Genç kadının hemen yanındaki duvardan da ses alan ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekipler İsmail ve İbrahim isimli iki kişiyi de kısa süre sonra enkazdan çıkardı. Depremzedeler ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

  • 84. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

    Hatay’da çöken bir binada mahsur kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. AFAD ekipleri alkışlarla Keremi “Hoş geldin Kerem” diye karşıladı.

    Hatay, Antakya’ya bağlı Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer isimli çocuk 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen 13 yaşındaki Kerem ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen çocuk bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kerem’in ailesinin ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Torununu gözyaşları içerisinde karşılayan dede Serkan Ezer, “Başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah hükümetimizden razı olsun. Enkaz altında, oğlum, gelinim ve 3 tane torunum var. En küçük olan 13 yaşındaki Kerem kurtarıldı” diye konuştu.

  • HATAY'DA 83. SAATTE GELEN KURTULUŞ

    Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Elif isimli genç kadının yaşadığını belirleyen ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Binanın zemin katının enkazında bulunan Elif, depremin 83. saatinde kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan kadın, kendisini kurtaran ekibe, "Size kahve yapacağım" dedi.
    Büyük bir dikkatle sedyeye alınan genç kadın, tekbirler eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

     

     

  • 83. SAATTE İKİ KARDEŞ

    Antakya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Mehmet ve Azize İnce kardeşler 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Arama kurtarma personeliyle konuşan Azize ve Mehmet İnce, enkazda başka kişilerin de olduğunu, gece onların seslerini duyduklarını söyledi.

     

    Depremin üzerinden geçen 83 saate rağmen sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen İnce kardeşlerin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından söz konusu enkazdaki çalışmalar hızlandırıldı.

  • MALATYA'DA 2 KARDEŞİ KEDİLERİYLE BİRLİKTE ENKAZDAN 82 SAAT SONRA KURTARILDI

    Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan ve Doğukan kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

    Enkazda 5 yaşındaki Furkan Özbay'a ulaşan ekipler, çıkardıkları yaralı çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

    Ekipler daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaştı. Doğukan da yanındaki kedisi "Asit" ile kurtarıldı. 

    İki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan kedi ise inşaatın dışına kaçtı.

  • FATİH DEVELİ 82. SAAT

    Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, afet alanındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahramanmaraş'ta enkaz tarama faaliyetleri gerçekleştiren maden işçileri, il merkezindeki Gülpak-2 Apartmanı'nın yıkıntıları arasından 62 yaşındaki Fatih Deveci'yi 82 saat sonra kurtarmayı başardı.

     

    İlk kontrolleri yapılan Deveci, sağlık ekiplerine teslim edildi.

  • 6 AYLIK BEBEKTEN SEVİNDİREN HABER

    Ordu'dan Adıyaman'a giden AFAD ekipleri, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, 82 saat sonra, 6 aylık Yiğit Çalış'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. 

    Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun, devletimiz milletimiz el ele. Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış bebeğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılmış ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

  • BELEN'DE 5 KİŞİ

    AFAD ve Cansuyu Derneği Arama Kurtarma ekibi, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Ekipler, enkazdaki anne, baba ve üç erkek çocuğuna depremden yaklaşık 82 saat sonra ulaştı. 

    Alkışlarla enkazdan çıkarılan aile, sağlık ekiplerine teslim edildi.

  • 81. SAATTE DE BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu'nun ardından 72 yaşındaki Abdullah İnal da 81. saatte sağ olarak kurtarıldı.

    Ekipler, Zaviye Mahallesi'ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul'dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler, Nazime Şahinoğlu'nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan, aynı binada enkaz altında olan 72 yaşındaki Abdullah İnal da sağ olarak çıkarılıp tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

     

    Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllünün yanı sıra; AFAD, JAK ve UMKE ekibi de katıldı.

  • ÇINARCIK EKİPLERİ KURTARDI

    Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yürüten Çınarcık Belediyesi ekipleri, Cebrail Mahallesi 4. Bahçeli Sokak Aydın Apartmanı'ndan sesler geldiğini tespit etti.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu Rahsa Alumar ile oğlu Mustafa Alumar, depremden yaklaşık 81 saat sonra kurtarıldı.

    Yaralı anne oğul, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

  • ALİ BATTAL KURTULDU

    Hatay'a gelen İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler ile arama kurtarma gönüllüsü ekipler, kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

    Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Gün Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi alan ekipler, çalışmasıyı bu alanda yoğunlaştırdı.

    Ekipler, Ali Battal'ı ilk depremden 81 saat sonra çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti. Battal, daha sonra hastaneye götürüldü.

  • DİYARBAKIR'DA BEŞİR SEVİNCİ

    Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

    Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı.

    Yaralı çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

     

  • AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

    Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı.

    Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

    Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • 40 YAŞINDAKİ KADIN ÇIKARILDI

    Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar'a ulaştı.

    Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

    Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

     

    Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

  • MALATYA'DA YAŞLI ADAM KURTULDU

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

    Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

  • ELBİSTAN'DA DA İYİ HABER

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı.

    Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'ndeki 4 katlı Çevikler Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler Muhammed Emin Berk'e ulaştı.

    Enkazdan sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

  • "HOŞ GELDİN NİDA"

    ANDA Derneği Genel Merkezinden Hatay'a giden ekipler, Kışlasaray Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında arama yaptı.

    Çalışma yapan ekip, isminin "Nida" olduğu öğrenilen 14 yaşındaki kız çocuğunu depremden yaklaşık 80 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkardı.

    Ekipler, enkaz altından çıkardıkları kız çocuğunu, "Hoş geldin Nida" diyerek karşıladı.

    Sağlık ekiplerine teslim edilen Nida, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

  • AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), diğer ekiplerle Akevler Rüzgar Sokak Altuğ Apartmanında ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

    Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 16 yaşındaki Abdülkadir Al Hüseyin, 12 yaşındaki Gaysa Al Hüseyin ve 5 yaşındaki Gayda Al Hüseyin'e ulaştı.

    Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

    Aynı aileden kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • 40 YAŞINDAKİ KADIN ÇIKARILDI

    Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar'a ulaştı.

    Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

    Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

    Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

  • MALATYA'DA YAŞLI ADAM KURTULDU

    Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

    Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

  • MAHİR VE HİLAL KURTULDU ANNELERİ BEKLENİYOR

    Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde ekipler, 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşlere ulaştı.

    İki kardeş, depremin 80'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. İki kardeş, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

    Ekiplerin, kardeşlerin annesini kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

     

    *Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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