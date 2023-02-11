Saat saat gelen mucizeler! İşte, Enkazdan kurtulan kişiler...

KAHRAMANMARAŞ'TA 116. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ!
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta faaliyet yürüten Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki Emek Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, 20 yaşlarındaki genç, depremin üzerinden geçen 116 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
Depremzede, alkışlar ve tekbirler eşliğinde taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Türkiye'nin 10 ilinde büyük bir yıkıma yol açan depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, dün enkazdan çıkartılan 20 yaşındaki Derman Nedirli'nin babası Mevlüt Nedirli ile temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Enkazdan 116 saat sonra çıkartılan Mevlüt Nedirli, sağlık ekiplerine teslim edildi.