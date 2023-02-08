Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından kurtarma çalışmaları sürerken, Kahramanmaraş'ta depremden 55 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Berat, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Esençan Apartmanı'na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat'ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun." dedi.

13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai'den gelen ekipler de destek verdi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.