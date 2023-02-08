Enkazda 55 saat kaldı: Elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla çıkarıldı

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, "Allah'a şükürler olsun." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai'den gelen ekipler de destek verdi.