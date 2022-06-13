ENKA Sanat’ta yeni sezon başlıyor

ENKA Sanat'ta yeni sezon 20 Haziran’da, her anı tiyatroyla dolu 91 yıllık ömrünün ardından 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgeselin prömiyer gösterimi ile başlıyor.





Sanatın her dalına kucak açan ENKA Sanat, yeni sezonu 20 Haziran Pazartesi akşamı, yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Yıldız Kenter’in hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alan Caniko adlı belgeselin prömiyer gösterimi ile açıyor. Prof. Dr. Dikmen Gürün’ün danışmanlığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Selçuk Metin oturuyor. Senaryosunu Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Doğan Sarıgüzel’in üstlendiği Caniko’ nun müzikleri Murat Evgin imzası taşıyor.

Piyanist ve besteci Çiğdem Erken yönetmenliğinde hayata geçirilen ve Yıldız Kenter’e bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Yıldız’ın Yıldızları” konseri ise 21 Haziran Salı akşamı gerçekleşecek. Bu özel gecede sahneye çıkacak isimler arasında Derya Alabora, Engin Alkan, Emre Altuğ, Can Başak, Ayça Bingöl, Özge Borak, Selçuk Borak, Özdemir Çiftçioğlu, Atılgan Gümüş, Engin Hepileri, Gülen Karaman, Kadriye Kenter, Yeşim Koçak, Şebnem Sönmez, Fırat Tanış, Bennu Yıldırımlar gibi, Kenter’in öğrencileri ve dostları bulunuyor.

27 Haziran Pazartesi ise ENKA Sanat izleyicisi Metin Akpınar ile Muhabbet’te buluşacak. Moderatörlüğünü Zeynep Miraç’ın yaptığı gecede merak ettiklerini sorabileceği bir ortamı paylaşmak ve bu benzersiz deneyime şahit olmak isteyenler ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya gelecek.

Fazıl Say’ın “PORTRELER Opus 101”i İstanbul’da ilk kez ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda



ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 5 Temmuz Salı akşamı dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın benzersiz bir performansına ev sahipliği yapacak. Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan PORTRELER opus 101‘i ilk kez İstanbul’da ENKA Sanat’ta seslendirecek. Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, sanatın ve sanatçının daimi destekçisi, değerli iş insanı, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor. Saat 21.15’te başlayacak konserde Fazıl Say’a flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik edecek. Gecede ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı dinlenecek.



Temmuz’da birbirinden özel konserler izleyicileri bekliyor

1 Temmuz Cuma akşamı Türk rock müziğinin efsanevi gruplarından Bulutsuzluk Özlemi sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir arada söylemek için ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. 19 Temmuz Salı akşamı piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem, bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio, Türkiye’de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru ile bir araya gelecek. 22 Temmuz Cuma akşamı ise son dönemin güçlü rock sanatçıları arasında yer alan Fatma Turgut, muhteşem bir konser ile sevenlerinin karşısına çıkacak.



ENKA Açıkhava Tiyatrosu sezonun en sevilen tiyatro oyunlarını ağırlayacak

Tiyatro Hemhal’in Latife Tekin’in romanından sahneye uyarladığı, Nezaket Erden’in tek kişilik sahnelediği bol ödüllü tiyatro oyunu Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit’i 18 Temmuz Pazartesi akşamı, Semaver Kumpanya’nın beş sezondur kapalı gişe oynadığı Cimri ise 25 Temmuz Pazartesi akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na konuk olacak. 27 Temmuz Çarşamba günü yaklaşık yarım asırdır sahnelerde binlerce gösteri sunan, illüzyon sanatının Türkiye'deki en ünlü ustalarından Sermet Erkin, interaktif bir illüzyon gösterisi için çocuklarla buluşurken, edebiyat ve tiyatro tarihinin en önemli metinleri arasında yer alan Kral Übü, Sarı Sandalye’nin prodüksiyonuyla 28 Temmuz Pazartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Bu sezon sahne alacak son tiyatro oyunu ise Fransız yazar Floran Zeller’ın kaleme aldığı Anne olacak. Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci’nin rol aldığı oyun 23 Ağustos Salı günü izlenebilecek.



Ağustos’ta açıkhava sinema keyfi bir başka!

ENKA Sanat, Ağustos ayında Başka Sinema iş birliğiyle benzersiz bir film seçkisi sunuyor. Seçki kapsamında 1 Ağustos’ta Drive My Car, 2 Ağustos’ta West Side Story, 3 Ağustos’ta After Yang, 5 Ağustos’ta Dune, 8 Ağustos’ta Bergen, 9 Ağustos’ta Parallel Mothers, 10 Ağustos’ta Zuhal, 12 Ağustos’ta Belfast gibi son dönemin en çok konuşulan yerli ve yabancı yapımları izlenecek.



Tiyatroya gönül vermiş büyük ustaların yaşam öyküleri izleyiciyle buluşuyor

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’ndaki belgeseller haftası, 15 Ağustos Pazartesi günü Afife Tiyatro Ödülleri’nin katkılarıyla hazırlanan, Haldun Dormen’in yaşamını anlatan, tutkunun, çalışmanın ve umudun buluştuğu Yaparsın Şekerim! belgeseli ile başlayacak. 16 Ağustos Salı akşamı, her anı tiyatroyla dolu 91 yıllık ömrünün ardından 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’in hayatını anlatan belgesel Caniko bir kez daha tiyatro severlerle buluşacak. ENKA Sanat’ın Türk tiyatrosu arşivlerine katkı sağlamak üzere yapım sponsorluğunu üstlendiği ilk yapım, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan Genco ise 17 Ağustos Çarşamba akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.



Yaz sezonu Sertab Erener ve Emre Kula’nın akustik konseri ile bitecek

ENKA Sanat, yaz sezonunu ülkemizin en önemli kadın vokallerinden Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula’nın sahne alacağı muazzam bir akustik konser ile kapatacak. Konserde müzikseverler, sanatçının son albümü Ben Yaşarım ve geçmişten günümüze gelen en sevilen şarkıları ile yaza veda edecek.