Enis Destan, nişanından fotoğraflar paylaştı
Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Çift, mutluluklarını nişan törenine ait fotoğraflarla paylaştı
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Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.
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Enis Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bir fotoğraf ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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Enis Destan ile Arzum Kuruçalı, nişan törenlerinden kareleri, kırmızı kalp ve anahtar emojisiyle paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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