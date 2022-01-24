Enis Destan'dan duygusal veda

Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) yetiştikten sonra Altınordu A Takımı’na yükselen Enis Destan Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün genç oyuncunun transferini açıklamasından sonra Altınordu Futbol Kulübü de Enis Destan için sosyal medya hesaplarından bir veda klibi yayınladı.
Hazırlanan videoda genç oyuncunun futbol eğitimi aldığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde eğitim alan çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği ve Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın elini öperek vedalaştığı görülüyor.
Enis Destan, Altınordu’dan ayrılmanın bir yandan burukluğunu yaşadığını belirterek, “Çocukluğum burada geçti. Burada büyüdüm, burada çok güzel eğitimler aldım. Ayrılmak üzüyor ama yeni bir yolculuğa başlıyorum. Altınordu benim için hep ilk kulüp olarak kalacak. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bizlere çok değer veriyor. Bize çok büyük yatırımlar yaptı. Metin Oktay Yerleşkesi’nde yapmış olduğu yatırımlar Türk futbolunda bir devrim. Bizlere bu imkanları sağlayan, bizleri yetiştiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Genç oyuncu, Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitim gören genç sporculara çok çalışma ve fiziksel gelişimin yanında mental gelişimlerine de önem verme tavsiyesinde bulundu.
Genç oyuncu, hedefleri için ise şöyle konuştu: “Önümde şu anda Trabzonspor var. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, Trabzonspor’a gideceğim için çok heyecanlıyım, bu çok gurur verici bir durum. Öncelikle Trabzonspor’da büyük işler yapmak istiyorum. Oraya büyük katkılar verdikten sonra tabi ki hedefim Avrupa ama en önemlisi A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Bunları başarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Öte yandan Enis Destan sağlık kontrolünden geçirildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, yeni transfer Enis Destan'ın Medical Park Yıldızlı Hastanesinde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kontrolde eko ve efor testine tabi tutulan futbolcumuza çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!