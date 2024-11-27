Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Enginarın sağlığa faydaları - Enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

        Enginarın sağlığa faydaları - Enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?

        Enginar, Akdeniz iklimine özgü, yeşil ve mor renklerde olabilen, besleyici ve sağlıklı bir sebzedir. Cynara scolymus olarak bilinen bu bitki, aslında bir çiçek türüdür ve başlıca yenilebilir kısmı, çiçeğin tomurcuklanmış halidir. Hem lezzetli hem de besleyici olan enginar sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için mükemmel bir seçenek sunar. Peki, enginar neye iyi gelir? Enginar yemek karaciğere iyi gelir mi? Detaylar şu şekilde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enginarın sağlığa faydaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENGİNAR FAYDALARI

        Enginar, sağlığa birçok faydası olan besleyici bir sebzedir. İşte enginar faydaları:

        • Düşük kalorili olup yüksek oranda lif, vitamin ve mineral içerir. A, C ve K vitaminleri, folat, potasyum ve magnezyum bakımından zengindir.
        • Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirebilecek bileşikler içerir. Silinmarin adlı bir madde, karaciğerin detoksifikasyon sürecine yardımcı olabilir.
        • Lif bakımından zengindir, bu da sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler. Enginarda bulunan cynarin bileşiği, safra üretimini artırarak sindirim sistemine yardımcı olur.
        • Kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede etkili olabilir. Lif ve antioksidanlar, kolesterolün vücutta daha verimli bir şekilde işlenmesine yardımcı olur.
        • Düşük glisemik indeksine sahip olduğundan, kan şekerini düzenlemede faydalı olabilir. Bazı bileşikler insülin duyarlılığını artırabilir.
        • Güçlü antioksidanlar içerir. Fenolik bileşikler ve flavonoidler, hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşarak vücudu oksidatif stresten korur.
        • Düşük kalorili ve yüksek lifli yapısı sayesinde, enginar tok tutar ve aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir. Sindirimi hızlandırarak metabolizmayı destekler.
        • Enginarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır.
        • Potasyum içeriği, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir. Potasyum, vücuttaki sodyum seviyelerini dengede tutarak hipertansiyon riskini azaltır.
        • Cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ayrıca ciltteki iltihaplanmaları azaltabilir.
        • Böbrek fonksiyonlarını iyileştirebilir ve vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. İdrar söktürücü etkisiyle böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye destektir.
        • İçerdiği K vitamini ve magnezyum sayesinde kemik sağlığını iyileştirir, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltabilir.
        • Folat, beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir ve zihinsel yorgunluğu azaltabilir.
        • Güçlü antioksidan özelliklere sahip fenolik bileşikler içerir, bu da kanser hücrelerinin gelişmesini engellemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, enginarın kolon ve göğüs kanserine karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir.
        • İdrar söktürücü özellikleri, böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek verir.

        Bu faydalar, enginarı sağlık açısından oldukça değerli bir sebze yapar. Enginarı düzenli olarak diyetinize eklemek, genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

        REKLAM

        ENGİNAR ZARARLARI

        Enginar, sağlıklı bir besin olarak kabul edilse de bazı durumlarda belirli sağlık koşulları olan kişiler için bazı olumsuz etkiler yaratabilir. İşte enginar zararları:

        • Nadir olsa da bazı insanlar enginara karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu alerji, kaşıntı, döküntü, şişlik veya sindirim problemleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Alerjik bir reaksiyon durumunda enginar tüketimi durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.
        • Safra üretimini artırıcı etkilere sahip bir sebzedir. Bu nedenle, safra taşı veya safra kesesi problemleri olan kişilerin enginar tüketimini sınırlamaları gerekebilir. Aksi takdirde, safra taşlarının hareket etmesine ve ağrılara neden olabilir.
        • Enginarın yüksek lif içeriği, bazı insanlarda şişkinlik, gaz, karın ağrısı veya sindirim problemlerine yol açabilir. Sindirim sistemi hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık verebilir.
        • Kan şekerini düşürme özelliği vardır, bu da diyabet hastaları için yararlı olabilir. Fakat kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Diyabet hastalarının enginar tüketimini doktorlarıyla görüşerek belirlemeleri önemlidir.
        • Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Düşük tansiyon problemi olan kişilerde kan basıncının tehlikeli derecede düşmesine yol açabilir. Bu durum baş dönmesi, bayılma veya halsizlik gibi problemlere yol açabilir.
        • Enginarın, böbrek hastalığı olan kişilerde, yüksek potasyum içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekebilir. Böbrek fonksiyonları zayıf olan bireylerde fazla potasyum vücutta birikebilir ve bu da kalp problemlerine yol açabilir.
        • Bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin enginar tüketimini sınırlamaları gerekebilir, çünkü enginardaki bazı bileşikler kanın pıhtılaşma hızını etkileyebilir.
        • Mide asidi yüksek olan kişilerde enginar, mideyi daha fazla uyararak asiditeyi artırabilir ve mide yanması gibi sorunlara yol açabilir. Mide sorunları yaşayan kişilerin enginarı dikkatli tüketmeleri gerekmektedir.
        • Böbrek taşı ve gut hastalığına sahip kişiler için dikkatli tüketilmesi gereken bir sebzedir. Yüksek oksalat içeriği, bazı durumlarda böbrek taşı ve gut hastalıklarını tetikleyebilir.
        • Enginarın hamilelik sırasında tüketilmesi güvenlidir, ancak aşırı tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca emziren annelerin doktorlarına danışmaları önerilir.
        • Bazı genetik bozukluklarla ilişkili olabilen maddeler içerir. G6PD eksikliği gibi bazı enzim eksikliklerine sahip kişilerde enginar tüketimi dikkatle izlenmelidir. Bu bozukluğu olan kişilerde enginar, oksidatif strese yol açarak anemiye neden olabilir.
        • Purin içeriği bakımından orta seviyede bir sebzedir. Gut hastalığı olan kişiler, purin alımından kaçınmalıdırlar, bu yüzden gut hastalığını tetikleyebilir.

        Enginarın faydaları saymakla bitse de, bazı insanlar için potansiyel zararları olabilir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen sağlık sorunlarından birine sahip olan kişilerin enginar tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmaları gerekir.

        REKLAM

        ENGİNAR YEMEK KARACİĞERE İYİ GELİR Mİ?

        Enginar, karaciğer sağlığı için son derece faydalı bir sebzedir. İçeriğinde bulunan silinmarin adlı bileşik, karaciğeri toksinlerden arındırmaya yardımcı olur ve karaciğerin kendini onarma sürecini destekler. Silinmarin, karaciğer hücrelerini koruyarak serbest radikallerin neden olduğu zararlara karşı korur. Enginarın, karaciğerin detoksifikasyon işlevini artırdığı ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

        Enginarda bulunan cynarin bileşiği, safra üretimini artırarak, yağların sindirilmesini destekler ve karaciğerin safra salgılamasını teşvik eder. Bu özellik, karaciğerdeki yağ birikimini azaltabilir, yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunlara karşı koruyucu olabilir. Enginarın içerdiği antioksidanlar da karaciğerin serbest radikallerden zarar görmesini engelleyerek karaciğerin sağlıklı işleyişini sürdürebilmesine yardımcı olur.

        Düzenli olarak enginar tüketimi, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirebilir ve karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Tüm bu nedenlerle enginar, karaciğerin sağlığını korumak ve iyileştirmek için ideal bir besin kaynağıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Habertürk Anasayfa