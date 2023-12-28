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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Engin Günaydın 'Hücreler'le sahnede

        Engin Günaydın 'Hücreler'le sahnede

        Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan yeni yılın en büyük prodüksiyonu yeni BKM oyunu 'Hücreler', 19 Ocak 2024 Cuma akşamı Maximum Uniq Hall'da prömiyer yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:22
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        Engin Günaydın'dan yeni oyun: Hücreler
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        Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ tiyatro seyircilerine şahane bir komedi oyunu vadediyor.

        Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ oyunu yeni yılın en iddialı performansını seyircilerin beğenisine sunacak.

        “Yalnız değilsiniz, içinizde sizin için çalışan trilyonlarca sizden var.”

        İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesi.

        Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği ‘HÜCRELER’ seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. ‘HÜCRELER’ Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla 19, 20 ve 21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Günaydın
        #bkm
        #Hücreler
        #tiyatro
        #Maximum Uniq Hall
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