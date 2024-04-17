Engin Altan Düzyatan: Bireysel olarak harekete geçmemiz gerekiyor
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği, dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğinin yol açtığı sorunları konu edinen 'Sen de Fark Et' belgeselinin tanıtımı Feriye'de gerçekleştirildi. 'Sen de Fark Et' belgeselinde modern toplumların sahip oldukları suya nasıl davrandıklarını, sulardaki mikroplastik oranlarını keşfetmek için yola çıktıklarını dile getiren Düzyatan, "Bireysel olarak harekete geçmemiz gerekiyor" dedi
3 bölümden oluşan ve toplam 90 dakika süren, yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği 'Sen de Fark Et' belgeselinin tanıtımı Feriye'de gerçekleştirildi. Çekimleri 6 farklı ülkede gerçekleştirilen belgeselde, plastik atıkların yolculuğu ve çevreye etkileri takip edilerek, plastik atık tehlikesi konusunda kitlesel farkındalık oluşturmak hedefleniyor.
"SULARIMIZ MİKROPLASTİKLERLE KİRLENİYOR"
Yapımcı, oyuncu ve aktivist Engin Altan Düzyatan ise ilk belgeseli 'Sen de Tanık Ol'da dezavantajlı toplumların temiz suya ulaşamamalarını ele aldığını, 'Sen de Fark Et'de ise modern toplumların sahip oldukları suya nasıl davrandıklarını, sulardaki mikroplastik oranlarını keşfetmek için yola çıktıklarını dile getirdi.
Engin Altan Düzyatan, su kaynaklarının dünyanın her yerinde mikroplastiklerle kirletildiğine dikkati çekerek, "Uzak Asya'ya gittik. Malezya, Endonezya, Filipinler ve aynı zamanda bu konuda dünyanın en iyi ülkesi Japonya'ya gittik. Orada da en iyiyi gördük. Kamikatsu diye bir kasabada sıfır atığa ulaşmışlar. Çöplerini 65 parçaya ayırıyorlar. Bu belgeselde şunu fark ettik ki maalesef sularımız mikroplastiklerle kirleniyor. Bunun için bireysel olarak harekete geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"
Bireysel farkındalıkların önemine de değinen Engin Altan Düzyatan, şu değerlendirmelerde bulundu; "Artık iş gerçekten bizden geçmiş durumda. Bir şekilde çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için uğraşıyoruz. Hızla bir çözüm bulmazsak maalesef onlar da kendi çocuklarına 'nasıl daha iyi dünya bırakabiliriz' diye çalışacak. Ben umutsuz değilim. Sonuçta bir yandan da bilim ilerliyor. Bundan 5 yıl önce şöyle başladığımda mikroplastikleri temizleyebilecek bir çözüm yoktu. Şu anda maliyetli de olsa suda temizlenebilecek bir çözüm bulundu. Bu bireysel uyanışların bir şekilde hızla olması gerektiğini de vurgulamamız gerekiyor."
Engin Altan Düzyatan, belgeselin çekim sürecinde çok enteresan manzaralarla karşı karşıya kaldığını da belirterek, bu konuda özellikle çocuklarda bireysel farkındalıkların ve eğitimin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
BELGESEL 4 YILDA TAMAMLANDI
Çekimleri Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, İngiltere ve Türkiye'de gerçekleştirilen belgeselin yapım süreci 4 yılda tamamlandı.