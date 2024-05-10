Engelliler Haftası mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli Engelliler Günü mesajları ve sözleri
Engelli bireylerin toplumda daha fazla farkındalık kazanması amacıyla Engelliler Haftası her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu hafta engelli bireylerin hakları, ihtiyaçları, engellerinin aşılmasını önemseyen en güzel Engelliler Haftası ve sözleri sosyal medyada paylaşılacak. Sizde SMS, Whatsapp üzerinden Engelliler Haftası mesajı gönderebilirsiniz. İşte anlamlı, kısa, uzun, resimli Engelliler Haftası mesajları
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Engelliler Haftası mesajları ve sözleri araştırılıyor. Engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek amacıyla toplumda farkındalık arttırılmalı. Empati duygusunun en yoğun şekilde hissedildiği bu özel günde çeşitli yazılar ile engelli vatandaşların farkındalık gününü kutlayabilirsiniz. İşte, 2024 Engelliler Haftası mesajları
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ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI
Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...
Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.
Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.
Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...
Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.
Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.
Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.
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Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.
Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.
Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.
Engelleri kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.
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ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ
–Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.
– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.
– Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.
– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.
– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
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– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.
– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.
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