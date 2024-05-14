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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Engelli ve yaşlı aylığı Mayıs ayı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Engelli ve yaşlı aylığı Mayıs ayı yattı mı? Bakanlık'tan açıklama

        Engelli ve yaşlı aylığı Mayıs ayı gündemdeki yerini aldı. Konu hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız." dedi. Peki, engelli ve yaşlı aylığı Mayıs ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 08:38 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:38
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara verilen aylıkların Mayıs ödemesinin ne zaman yapacağı sorgulanıyordu. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, Mayıs engelli ve yaşlı aylığı yattı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          MAYIS AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESABA YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi.

        • 3

          MAYIS AYINDA 4.8 MİLYAR TL YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞINA AYRILDI

          Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

          Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

        • 4

          2024 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

          Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2 bin 797 TL

          Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4 bin 196 TL

          Engelli aylığı (18 yaş altı): 2 bin 797 TL

          Yaşlı aylığı: 3 bin 504 TL

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