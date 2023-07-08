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Yaşlılık maaşları en kadar, kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zam oranıyla birlikte engelli maaşlarına zam geldi. Ancak yaşlılık maaşlarına kademeli zam geldi. Kademeli zam sornası yaşlılık maaşı yükseldi. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel yaşlılık maaşı...

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YAŞLILIK MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları müjdesini verdi. Göktaş bununla birlikte yapğtığı açıklamayla 2023 zamlı engelli maaşlarını açıkladı.

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Zamlar sonrası yaşlılık aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye yükseldi. Yani 2024 Ocak ayında yapılacak zamma kadar 6 ay süresince yaşlılık aylığı 2 bin 384 lira olacak.

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Konuyla ilgili Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde: Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi.