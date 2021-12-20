Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından ödenen engelli aylıkları gündemde. 2022 Asgari ücret zammının belirlenmesiyle asgari ücrete bağlı pek çok ödemede yaşanacak artışlar da belli olmaya başladı. İşte 2022 engelli aylıkları hakkında merak edilenler...
ENGELLİ AYLIĞI NEDİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde %40, %69 ya da %70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.
ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.
ENGELLİ AYLIĞI HANGİ ŞARTLARDA BAĞLANIR?
Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.
Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar “engelli”,Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul edilir.
2022 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
2022 sayılı kanun mevzuatına göre engelli aylıkları gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda belirlenir. Yani engelli maaşlarına gelecek olan zam memur maaşlarına gelen zamla birlikte netleşecek.
GÜNCEL ENGELLİ MAAŞLARI
Engelli maaşı (Yüzde 40-69): 712, 51 TL
Engelli maaşı (Yüzde 70 üstü): 1.110
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