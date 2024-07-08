TEMMUZ AYINDA ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3337,1 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4999,1 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3337,1 lira ödenecek.

ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.