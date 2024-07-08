Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Engelli maaşı zam oranı 2024
Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı belli olurken engelli maaşı da açıklandı. Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Yüzde 19.31 zam sonrası hak sahiplerinin gündemine geldi. Peki 2024 Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?
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Engelli maaşı sorgulamaları enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında netlik kazanan zamlar ile hız kazandı. Bilindiği gibi, temmuz zamları ile birlikte engelli maaş aylığı tutarı da artış gösteriyor. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Engelli maaşı hesaplama işlemi
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ENGELLİ MAAŞI 2024 NE KADAR?
Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.
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TEMMUZ AYINDA ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3337,1 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4999,1 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3337,1 lira ödenecek.
ZAM ORANI KAÇ OLDU?
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.
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