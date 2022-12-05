Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da yüzde 2.88 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda ise yüzde 84.39’a geriledi. Böylece enflasyon Mayıs 2021’den sonra ilk defa geriledi. Artışı sınırlayan kalem sürpriz fiyat düşüşü yaşanan giyim oldu.

Ekim ayındaki yüksek artışın ardından kasım ayında Cuma indirimlerinin etkisiyle giyim ve ayakkabı grubunda geçmiş yıllardan farklı olarak düşüş yaşandı. Yüzde 1.42 düşen giyim ve ayakkabı grubu giyim ve ayakkabı fiyatların aylık bazda gerilediği tek grup oldu. Bu grup enflasyonu 0.07 puan aşağı çekti.

Ana harcama grupları Harcama grubu ağırlıkları Önceki aya göre değişim (%) Toplam değişime aylık etkisi

(%) Kasım 2021'e göre değişim (%) Toplam değişime yıllık etkisi (%) Türkiye 100.00 2.88 2.88 84.39 84.39 Gıda ve alkolsüz içecekler 25.32 5.75 1.52 102.55 25.75 Alkollü içecekler ve tütün 4.31 3.19 0.14 83.49 3.67 Giyim ve ayakkabı 6.42 -1.42 -0.07 36.96 2.42 Konut 14.12 1.83 0.28 82.85 12.72 Ev eşyası 8.86 3.01 0.27 92.83 8.03 Sağlık 3.24 1.02 0.03 62.90 2.22 Ulaştırma 16.80 1.35 0.23 107.03 16.07 Haberleşme 3.78 2.38 0.07 35.87 1.48 Eğlence ve kültür 3.06 2.08 0.06 61.21 1.90 Eğitim 2.03 0.25 0.00 37.18 0.86 Lokanta ve oteller 7.11 3.18 0.23 80.30 5.81 Çeşitli mal ve hizmetler 4.96 2.61 0.12 70.73 3.47

Giyim grubunda aylık bazda fiyatlar düşerken, yıllık enflasyon da azaldı. Yıllık giyim enflasyonu yüzde 37 seviyesinde seyretti.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçtiğimiz hafta kasım ayı e-ticaret cirolarının 2021’e göre yüzde 165 artış gösterdiğini bildirmişti. Öncel indirimler sayesinde gıda dışı perakendede kasım ayı enflasyonunun düşeceğini öngördüklerini ifade etmişti.

AYLIK TÜFE GIDADA YÜZDE 5.75 ARTTI

Enflasyondaki yükselişte ana belirleyiciler ise gıda ve alkolsüz içecekler, konut ile ev eşyası gruplarındaki artışlar oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.75 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Önceki 5 yılın ortalaması yüzde 2 seviyesindeydi. Kış nedeniyle taze meyve sebze fiyatlarındaki artıştan etkilenen gıda fiyatları enflasyonu 1.52 puan artırdı. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 98.7’den yüzde 102.0’ye yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki artış lokanta ve oteller grubundaki yükselişi yüzde 3.18'e taşıdı ve enflasyonu 0.23 puan yükseltti.

Alkollü içecekler ve tütün, sigara zammının etkisiyle aylık bazda yüzde 3.19 ile en yüksek artışı gösteren ikinci grup oldu. Kasımda yüzde 3.01 artan ev eşyası grubu enflasyonu 0.27 puan, yüzde 1.83 artan konut grubu ise 0.28 puan artırdı. Ulaştırma hizmetlerinde düşüşe karşın, akaryakıt fiyatlarındaki artışla aylık yüzde 1.35 yükselen ulaştırma grubu fiyatları enflasyonu 0.23 puan artırdı.