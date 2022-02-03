Enflasyon rakamları son dakika açıklandı! Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK'ten enflasyon oranı açıklaması...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma sürecinde orantılı sıkılaşmaya özen göstereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrini sürdürürken, gözler iç piyasada TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarında.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

Peki Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK'ten açıklama geldi mi?

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

TÜİK, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11.1, yıllık yüzde 48.7 arttı. Beklenti aylık yüzde 10.09 yıllık yüzde 48.42'ydi. 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

AA FİNANS OCAK AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

REUTER'İN ENFLASYON ANKETİ

Reuters anketine göre, enflasyonun son 20 yılın zirvesine yükselmesi bekleniyor. TL'nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile birlikte TÜFE'nin ocak ayında neredeyse 20 yılın zirvesi olan yüzde 46,68'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 40 ila yüzde 52,19 arasında değişti. TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52,7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9,80 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13.72 bandında yer aldı.

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahmin medyanı ise yüzde 35 seviyesinde oluştu. Tahminler yüzde 27,60 ila yüzde 42 bandında yer aldı.