Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 0.85, ocak-nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde ise yüzde 3.16 oranında arttı. TÜFE’deki artış, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zammı doğrudan etkiliyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre yapılıyor. Bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon, aynı dönemdeki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılıyor.

Dört aylık TÜFE artışı, 2016 yılından bu yana kaydedilen en düşük dört aylık enflasyon rakamını oluşturuyor. Ocak-nisan enflasyonu 2016 yılında yüzde 2.55, 2017’de yüzde 5.71, 2018’de yüzde 4.69, 2019 yılında da yüzde 4.00 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre, 2010-2019 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde mayıs ayında enflasyon 2010’da yüzde - 0.36 ve 2012’de yüzde - 0.21 olmak üzere iki defa negatif çıktı. Son on yıllık dönemde haziran aylarında ise enflasyon 2010 (% -0.56),2011 (% - .43),2012 (% -0.90),2015 (% -0.51) ve 2017’de (% -0.27) enflasyon düştü. On yıllık dönemde ortalama TÜFE artışı mayıs aylarında yüzde 0.66, haziran aylarında da yüzde 0.06 düzeyinde gerçekleşti.

Enflasyon bu yıl şubat ayından beri düşüş eğiliminde seyrediyor. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerileme ve salgın dolayısıyla alım gücünün azalması dolayısıyla önümüzdeki dönemde yıllık bazda enflasyonun azalmaya devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası da geçen hafta açıkladığı son enflasyon raporunda 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e güncelledi.

ON YILLIK ORTALAMAYA GÖRE 6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4 CİVARINDA

Enflasyon mayıs ve haziran aylarında, son on yıllık ortalamalar düzeyinde gerçekleşirse 2020’nin ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 3.90 olacak. Bu durumda altı aylık dönemdeki enflasyon yüzde 4 civarında gerçekleşecek.

MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Ocak-haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 4 düzeyinde çıkması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 4 oranında artacak. 2000 sonrası emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 50 TL artışla bin 263 liradan bin 313 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR’lusunun aylığı 62 TL artışla bin 569 liradan bin 631 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR’lusunun aylığı da 58 TL artışla bin 451 liradan bin 509 liraya yükselecek.

Memurlara 2020 yılında ocak ve temmuz aylarında yüzde 4+4 oranında, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon yüzde 4 oranında kalırsa, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına sadece yüzde 4 toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkı olmayacağı için ayrıca bir artış yapılmayacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 144 TL artışla 3 bin 605 liradan 3 bin 749 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 102 TL artışla 2 bin 569 liradan 2 bin 671 liraya çıkacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6.5 oranında, memur maaşları ile emekli memur aylıklarına da yüzde 5.5 oranında zam yapılmıştı. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan artışın 4 puanı toplu sözleşme zammından 1.5 puanı ise 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon farkından oluşuyor.

Memur ve emekli aylıkları ne olacak? (TL) Mevcut Yeni En düşük memur 3.605 3.749 En düşük emekli memur 2.569 2.671 En düşük SSK emeklisi 1.263 1.313 En düşük BAĞ-KUR (esnaf) emeklisi 1.569 1.631 En düşük tarım BAĞ-KUR'lu emeklisi 1.451 1.509

Not: 2000 sonrası emekli olan SSK ve BAĞ-KUR'lu aylıklarıdır