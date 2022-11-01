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Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Ekim ayı enflasyon oranları açıklanma tarihi ve saati

2022 TÜİK enflasyon oranları açıklanma tarihi belli oldu

Ekim ayı enflasyon oranları Kasım ayının ilk haftasında yani bu hafta içerisinde TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Enflasyon verileri TÜİK'in resmi internet sitesinden canlı oranlar paylaşılacak. İşte Ekim ayı enflasyon verileri paylaşım tarihi...

Giriş: 01.11.2022 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ekim ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Peki, ekim ayı enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte kiracı ve maliklerin merak ettiği gün ve saat bilgisi ile son olarak yayınlanan enflasyon tahminleri...

  • EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının 3 Kasım günü saat 10:00’da açıklanacak.

  • 2022 EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

    TÜİK eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gelişmelerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 83.45 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 84.5 gelmesi yönündeydi. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 80.21 olarak açıklanmıştı.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117.66 ile ulaştırma oldu. Bunu yüzde 93.05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

  • EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    2022 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

  • Buna göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,74 iken, bu anket döneminde yüzde 37,34 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,63 ve yüzde 21,17 olarak gerçekleşmiştir.

    2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,15 olasılıkla yüzde 28,00 – 34,99 aralığında, yüzde 58,94 olasılıkla yüzde 35,00 – 41,99 aralığında, yüzde 15,86 olasılıkla ise yüzde 42,00 – 48,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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