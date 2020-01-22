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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, enflasyonunun yılın ilk çeyreğinde bir miktar yüksek seyredebileceğini, yıl ortasında tek haneye inmesini beklediklerini söyledi.

'İNCE AYAR GEREKTİREN BİR DÖNEME GEÇTİK'



Davos'ta NTV'nin sorularını yanıtlayan Uysal faiz indirimlerine ilişkin, "Temmuz ayından bu yana 2019'da 1200 baz puanlık faiz indirimi yapmıştık. 2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak. Kredi mevduat oranlarında faiz adımlarının ötesinde yansımasını gördük" dedi.

'ENFLASYONDA YIL ORTASINDA TEK HANEYİ GÖRÜRÜZ'

Enflasyonda yıl ortasından itibaren tek haneli seviyelerin görüleceğini belirten Uysal şöyle konuştu: "Bundan sonraki dönemde artık orta vadeli görünüm, piyasa beklentisi daha aşağıda tek haneli bir enflasyon görünümüne işaret ediyor. Beklenen enflasyona bakınca pozitif reel getiri öngördüğümüzü söyleyebilirim. İç talebin ağırlığının artacağı bir döneme giriyoruz. Reel kurun net ihracata katkısı devam edecek. Finansal istikrar ve fiyat istikrarını bir arada değerlendirdiğimizde Merkez Bankası oynaklığa önem veriyor. Aşırı oynaklığa izin vermeyecek şekilde."