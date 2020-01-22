"EN ÖNEMLİ PLATFORMLARDAN BİRİ DAVOS"

Öte yandan Sönmez, bu yıl "Türkiye'nin büyük bir büyüme oranıyla karşı karşıya" olduğunu ve yüzde 5 oranında büyüme beklendiğini aktardı.

Büyüme oranının sürdürülebilir olması için büyük çaplı yatırımın Türkiye'ye gelmesi ve bu yatırımların devam etmesi gerektiğinin altını çizen Sönmez, şöyle konuştu:

"Bunun da esasında en önemli platformlarından biri Davos. Büyük yatırımcıların, büyük fonların, bankaların, kurumların ve devletlerin geldiği bir yer. Bu anlamda Türkiye'nin burada görünür şekilde yer alması bizler için bu sürece çok büyük katkıda bulunuyor."