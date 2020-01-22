22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla kurulan Türk Evi'nde, Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.
Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ziyaret ettiği Türk Evi, küresel yatırımcıların ve siyasetçilerin de uğrak noktası haline geldi.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, yaptığı açıklamada, "Bakanımız Berat Albayrak ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın liderliğinde Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Finans ve Yatırım Ofisleriyle beraber Türkiye'nin tanıtımı ve Davos'un 50. yılına özel yatırımcıları, Türkiye ile çalışan paydaşlarımızı bu evde misafir etmek istedik." dedi.
Bakanlar Çavuşoğlu ve Pekcan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, "Bakanların gelmesi evin görünürlüğünü artırıyor. Ana konuşmaların yapıldığı kongre merkezine yakın olması ve ana cadde üzerinde olması da buraya ilgiyi artırıyor." diye konuştu.
"TÜRK EVİ KATILIMCILAR ARASINDA EPEY POPÜLER"
Sönmez, yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirterek, "Çok dolu bir ajandamız var. Zirve bitimine kadar yabancı yatırımcılarla, diğer ülkelerin varlık fonları ile görüşeceğiz. Türk Evi'nin de katılımcılar arasında epey bir popüler olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
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