TEKNOLOJİK ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Törende konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak bir yandan Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük edip müşterilerimizin hayatlarını dönüştürüyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Öte yandan kendi ekosistemimizi de genişleterek ürettiğimiz projeler ile Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Plug and Play ile olan iş birliğimiz sayesinde markamız, dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren inovasyon platformuyla bulunduğu sektörde yeni fikir ve girişimler bulmaya, yaratıcı teknolojik çözüm arayışlarına odaklanacak” dedi.

Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük: “Türkiye’de enerji denince akla gelen ilk şirketlerden olan Enerjisa’nın da ekosistemimize dahil olmasından onur duyuyoruz. Enerjinin geleceği, dünya gündeminin odağındayken bu konuda strateji oluşturmak sadece enerji şirketleri için değil, devletler için de bir öncelik durumuna geldi. Plug and Play olarak yeni nesil enerji alanında globalde 50’den fazla lokasyonda, yüzlerce paydaşla pek çok açıdan geleceği tasarladığımız çalışmalar yapmaktayız. Artık Enerjisa ile birlikte başarabileceklerimizin bilinciyle çok heyecanlıyız. Yakın zamanda başarı hikayelerimizi sizlerle paylaşacağımıza eminim” şeklinde konuştu.