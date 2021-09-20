Enerjide dev ortaklık

Polat Holding ve İş Bankası Grubu’nun yatırımcısı olduğu Maxis Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yenilenebilir enerjide büyük ortaklığa ilk adımını attı. 16 Eylül 2021 tarihinde pay devir ve ortaklık sözleşmesini imzalayan iki kurum Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.
Enerji sektöründe Polat Enerji ile 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Polat Holding, Kanadalı ve Fransız ortaklarından 3 ay önce hisselerinin tamamını satın alarak şirketin yüzde yüz sahibi olmuştu.
İş Bankası Grubu şirketlerinin yatırımcısı olduğu Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Polat Holding arasında gerçekleşecek bu büyük ortaklığa ilişkin pay devir ve ortaklık sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerde yer alan ön koşulların tamamlanması ve Rekabet Kurumu’nun izninin alınması sonrasında pay devir işlemi tamamlanacaktır. Devir sözleşmesi sonrasında Polat Holding ve Maxis Girişim, AP Enerji’de %50-50 ortak olacak.
Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat “Polat Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her sektörde sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz. Küresel olarak, iklim krizinin etkilerinin tüm dünyada her geçen gün daha fazla hissedildiği bir döneme maalesef hepimiz şahit oluyoruz. Bu noktada yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına daha fazla odaklanmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla insanlığın önündeki en büyük kriz olan iklim değişikliği ile mücadeleye destek verirken ülkemizin iklime uyum politikalarına ve sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunuyoruz. Bu alandaki RES ve GES yatırımlarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında büyütüyoruz. Bu yatırımlarımızın yanı sıra diğer temiz enerji kaynakları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maxis Girişim ile yenilenebilir enerjide yaptığımız bu büyük ortaklığın her iki kurum, sektör ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!