Enerji verimli gıda saklama teknolojilerine geçiş çağrısı

Beko, Dünya Gıda Günü’nde “Temel Hizmetlere Erişim Olmadan: Soğutma Hakkı” (Without Access to Fundamental Services: The Right to Refrigeration) adlı raporundan gıda güvenliğine ilişkin önemli veriler paylaştı.

Buzdolabı teknolojilerinin gıda güvenliğindeki kritik rolüne vurgu yapan rapora göre 2023 yılında 333 milyon insan gıdaya erişimde ciddi sıkıntı yaşadı. Buna karşın gıda saklama koşullarındaki sıkıntılar, her yıl 526 milyon ton gıdanın israf edilmesine yol açıyor. İsraf edilen bu gıdalar yaklaşık bir milyar insanı besleyebilirdi.

1.200.000.000’dan fazla insan gıda soğutma teknolojilerine erişim sağlayamadığı belirtilen raporda, 745 milyon kişinin buzdolabı için gerekli elektriğe erişimi bulunmadığı, 3.500.000.000 kişinin ise sık sık elektrik kesintileriyle karşılaştığı ifade ediliyor. KARBON EMİSYONLARININ YÜZDE 8'İ Gıda güvenliği için önemli olan buzdolabı teknolojilerinin önemli bir çevresel etkiye sahip olduğunu da vurgulayan Beko CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi: “Dünyada gıdaya, gıdayı saklamak için gerekli buzdolabı teknolojilerine ve elektriğe erişimde sıkıntı yaşayan milyonlarca insan var. Bunun yanında artan nüfusla birlikte 2050 yılına kadar dünya genelinde kullanılacak buzdolabı sayısının 2 katından fazlaya çıkarak 4,2 milyar adete yükselmesini öngörüyoruz. Ancak bu büyüme, enerji verimli teknolojiler kullanılmazsa ciddi çevresel etkilere neden olabilir. Ev aletleri, küresel karbon emisyonlarının %8'ini oluştururken, bu emisyonların %15'i buzdolaplarından geliyor. Soğutma sektörünün elektrik tüketimi, dünya genelindeki toplam elektrik tüketiminin %17’sini oluşturuyor. En fazla enerji harcayan beyaz eşyalar olan buzdolaplarında yüksek enerji verimliliğiyle gezegenimizin sürdürülebilirliği için fark yaratabiliriz” dedi. Beko CEO’su iş dünyasına ve kanaat önderlerine yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuda standartlar oluşturarak tüketicilere yol gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu.

United for Efficieny UNEP ajansına göre halihazırda en gelişmiş teknolojiye sahip buzdolabı ve soğutucularla, eski teknolojiye sahip buzdolaplarından %60 daha az enerji harcanıyor. Yüksek enerji verimli soğutucu teknolojilerine geçişle küresel ölçekte elektrik faturalarında 23 milyar dolar tasarruf sağlanabilir. Eğer mevcut politikalarla devam edilirse 2040 yılına gelindiğinde evlerdeki buzdolaplarından kaynaklı elektrik tüketimi 2 katı artacak.