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TRT 1'de canlı yayın konuğu olan Enerji Bakanı Fatih Dönmez soruları yanıtladı. Bakan Dönmez: "Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak" dedi.

Doğalgazın ithal edilen gaza göre daha az maliyetli olacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazın değeriyle ilgili olarak, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar" diye konuştu.

Doğalgazın cari açığa pozitif katkısı olacağını belirten Bakan Dönmez, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak da "Diyaloğa açığız ama kendi yetki alanımızı kimseyle paylaşmayız" dedi.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milletçe gururlandığımız bir gün oldu, o bakımdan rabbimize ne kadar hamd etsek azdır diye düşünüyorum. Yaklaşık 14 ay önce, geçtiğimiz Mayıs ayı gibi sismik araştırma çalışmalarına başladık. Arkadaşlarımızla potansiyeller yerleri belirledikten sonra tekrar belirleme yaptık. İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle sondaj gemimizi uğurladık. Önce Trabzon'a gitti. Ve 20 Temmuz'da matkap dönmeye başladı. Sondajları yaptık. Buradan gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip gazları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Burada gaz teşviki yapıldığı kararına varmış olduk. Yıllardır hasretle beklediğimiz konuyu sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Teknik ekiple konunun ayrıntılı olarak sunumunu yaptık. Şimdi 8 bin kilometrelik alanda sismik çalışmalara başlayacağız. İleride yeni tespit ve keşif kuyularını açıklayacağız.

"ORTALAMA 65 MİLYAR DOLAR OLACAK"

Kabaca 7-8 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Keşifler devam edecek, belki rakamlar daha da artacak. 2023'de gazı kıyıya ulaştırmaya çalışacağız. Bunları hepsini planlayacağız daha sonra kamuoyu ve sektörle paylaşacağız. Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük fiyat tahmininde bulunmak zor. Geriye dönüp baktığınızda bu miktarın 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Kesin maliyetler henüz çıkmadı. Sahayı genişleteceğiz, ilave kuyular açacağız. Bugünden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını söyleyebiliriz. Biz kendi imkanlarımızla millileştirerek bu gemileri yaptık. Eskiden gerçekleşen maliyetlerle bugünkü maliyetleri kıyasladığınızda görece daha düşük olduğunu rahatlıkla görüyoruz.

"KAYNAKTAN EVİNİZDEKİ OCAĞA KADAR"

Bundan sonra sondajları kendi imkanlarımızla yapacağız. Burada kıyıya boru hattı çekilecek. Bu zaten bir kez yapılacak bir iş. Bunu da belki uluslararası ölçekte ihale etmek suretiyle yapacağız. Kaynaktan evinizden ocağa kadar yerli milli imkanlarla, kendi personelinizle bu gazı işletme imkanına sahibiz.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanımız altını çizdi. Doğalgaz ve petrole ödediğimiz para yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Bunları azaltacağız. Yurt dışına daha az para ödeyeceğiz dolayısıyla cari açığa katkısı olacak.

"YABANCI ÇALIŞANLARIMIZ TEHDİT EDİLDİ"

İlk önce şahsımın da içinde bulunduğu ambargo ile karşı karşıya kaldık. Daha sonra AB'nin çalışanlara yaptırımı oldu. Yabancı uyruklu çalışanlarımızın evlerine ve ailelerine gitmek suretiyle 'eşlerinizi arayın, orada çalışmasınlar' dendi. Bir yerde tacizde bulunuyorlar. Burada çalışmaktan gayet memnunlar. İki tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istedi, biz de hay hay dedik. Onlar şimdi TC uyruklu olarak çalışmalarına devam ediyorlar.