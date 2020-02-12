12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk bankacılık sektörü, 2019'da enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini bir önceki yıla göre 23 milyar 684 milyon lira artırdı. Böylece enerji sektörünün toplam kredi stoku 240 milyar 147 milyar liraya yükseldi.
Kur ataklarının yaşandığı 2018'de kredi faiz oranları yüzde 40'lara dayanırken, hükümetin aldığı tedbir ve atılan adımlarla faiz oranları ve ülke risk primi geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),geçen yılın ikinci yarısından itibaren başladığı faiz indirimleri, ticari kredi tarafında etkisini gösterdi. Böylece reel sektör şirketlerinin finansman koşulları iyileşirken, firmaların da düşük maliyetli fona erişimi sağlandı.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün enerji alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,9 artarak 240 milyar 147 milyon liraya ulaştı.
2018 sonunda 216 milyar 463 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 23 milyar 684 milyon lira artış gösterdi.
ANKARA BİRİNCİ, İSTANBUL İKİNCİ SIRADA
Enerji sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara ve İstanbul, yüzde 70'lik paya sahip oldu. Ankara, 2018'de olduğu gibi 2019'da da yüzde 37,9'luk payla liderliğini sürdürdü. Ankara'nın enerji kredileri stoku bir yıllık dönemde yüzde 12 artışla 90 milyar 995 milyon liraya ulaştı.
Ankara'yı, yüzde 32,7'lik pay ve 78 milyar 590 milyon liralık kredi stoku ile İstanbul takip etti.
Ankara ve İstanbul'u, 18,1 milyar liralık kredi bakiyesi ile Denizli, 8,4 milyar lirayla İzmir ve 7,5 milyar lirayla Kocaeli izledi.
KREDİ STOK DEĞİŞİMİ
Enerji alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 9,7 milyar lirayla Ankara oldu. Ankara'yı, 7,7 milyar lirayla İstanbul, 2,9 milyar lirayla İzmir, 2,1 milyar lirayla Kocaeli ve 1,2 milyar lirayla Denizli takip etti.
Adana, kredi stokunun en fazla düştüğü il olarak kayıtlara geçti. İldeki kredi stoku, bir yılda 445,4 milyon lira düştü. Adana'yı, 416,6 milyon lirayla Kahramanmaraş, 189,2 milyon lirayla Erzurum, 173,3 milyon lirayla Kayseri ve 167,8 milyon lirayla Batman izledi.
Enerji kredi bakiyesinin en az olduğu iller 501 bin lirayla Tunceli, 716 bin lirayla Bayburt, 1,1 milyon lirayla Sinop, 1,8 milyon lirayla Hakkari ve 2,7 milyon lirayla Kilis olarak sıralandı.
Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde kredi stoku en fazla olan ilk 10 il şöyle:
İL
Aralık 2018 (bin TL)
Aralık 2019 (bin TL)
Değişim (yüzde)
Fark (bin TL)
1
ANKARA
81.281.288
90.994.871
12,0
9.713.583
2
İSTANBUL
70.852.442
78.590.278
10,9
7.737.836
3
DENİZLİ
16.835.921
18.064.763
7,3
1.228.842
4
İZMİR
5.520.754
8.409.641
52,3
2.888.887
5
KOCAELİ
5.404.017
7.464.596
38,1
2.060.579
6
KONYA
6.110.035
6.789.869
11,1
679.834
7
GAZİANTEP
4.088.776
4.885.287
19,5
796.511
8
BURSA
3.253.213
3.188.907
-2,0
-64.306
9
ADANA
3.247.241
2.801.839
-13,7
-445.402
10
MUĞLA
2.052.673
2.579.871
25,7
527.198
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!