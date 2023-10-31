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        Haberler Ekonomi Enerji Enerji ithalatı eylülde düştü - Enerji Haberleri

        Enerji ithalatında düşüş

        Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.4 azalarak 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:21
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        Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar oldu.

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        Bu tutarın 5 milyar 629 milyon 555 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

        Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.

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