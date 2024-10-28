Endonezya iPhone 16 satışını yasakladı

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, Apple’ın ülkeye yönelik yatırım vaatlerini yerine getirmemesi nedeniyle iPhone 16 serisinin ülkedeki satışını ve kullanımını yasakladı.

TAAHHÜDÜN ALTINDA KALDI

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Sanayi Bakanlığı ekim ayının başlarında Apple'ın Endonezya'ya sadece 1,5 trilyon rupi (95 milyon dolar) yatırım yaptığını, bunun da 1,7 trilyon rupilik taahhüdünün altında olduğunu söyledi.

Apple, Endonezya'daki ilk 6 akıllı telefon markasının dışında yer alsa da, ülke büyüme potansiyeline sahip. 1 trilyon dolarlık ekonomide 350 milyondan fazla aktif cep telefonu var; bu, hükümet verilerine göre ülkenin 270 milyonluk nüfusundan çok daha fazla.