Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı: Binlerce kişiye tahliye kararı, acil durum ilan edildi!
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı, ayrıca "acil durum" ilan edildi
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Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
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Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.
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Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.
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Muhari, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.
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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti.
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Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.
Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.