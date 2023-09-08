"2030'A KADAR BİR DAHA GÖRÜRÜZ"

Daha öncede benzer sel felaketlerinin İstanbul´da yaşandığını ve ders alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Tedirgin olmamız gerekiyor, o kesin. Şu anda bulunduğumuz yer mesela çok ciddi yağışta su altında kalan bir yer. Bizim evimizde de oluyor, pek çok yerde oluyor ve göre göre oluyor çoğu noktada.Tedirgin olmamız çok doğru. 2009´da bu yağışın olduğu bölgede, İkitelli, Ayamama bölgesinde çok ciddi bir sel felaketi yaşadık ve 31 can kaybı olmuştu. Şimdi aynı yerde o zaman olduğundan biraz daha az yağış düştü ve bu ilk defa oluyormuş gibi bir davranış içerisinde. Hayır, bu ilk defa olmuyor. 14 sene önce çok daha büyük bir felaketi aynı yerde yaşadık ve maalesef biz ondan hiçbirşey öğrenmedik. Biz yine aynı binaları aynı dere yataklarına yapıyoruz. Aynı tırları aynı yerlerde bırakıyoruz. Ondan sonra da, o sefer hatırlıyorsunuzdur 2009´da TIR parkında, İkitelli de ki tır şoförleri uyurken yakalanmışlardı. Şimdi neyse ki uyurken yakalanma durumu sözkonusu olmadığından daha az can kaybıyla atlattık. Ama emin olun 2030´a kadar bir daha görür müyüz, görürüz" ifadelerini kullandı.