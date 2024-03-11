Endeks Kimya, 'Doa'yı tanıttı

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75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Endeks Kimya, kendi temizlik markası “Doa” ile pazara giriş yaptı.

Firmadan yapılan açıklamada; markanın; NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen Standardına uygun şekilde, hayvansal bileşen içermeden, hayvan testi ve istismarı yapılmadan üretilen ürünleri; bu özelliğiyle benzer ürünlerden farklılaşıyor.

Endeks Kimya, Ar-Ge yatırımları ile üretim tesisini 40 bin metrekareye çıkardı. Firma, ikinci üretim tesisi yatırımını 10 bin metrekare alana sahip Endeks Europe ile Kosova'da gerçekleştirdi, istihdam sayısını 750 kişiye yükseltti.

Endeks Kimya, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 12 bin metrekare alana sahip Enpack Plastik’i de bünyesine kattı.

Doa ürün grubu ailesinde; yüzey temizleyiciler, banyo ve mutfak spreyleri, çamaşır suları, asidik ve bazik ürünler, sıvı krem temizleyiciler, bulaşık makinesi ürünleri, sabunlar, sıvı bulaşık deterjanları, sıvı ve toz çamaşır deterjanları ile yumuşatıcılar yer alıyor.

Markanın, Mart 2024 çıkışlı yeni reklam kampanyasında Öykü Gürman rol aldı.