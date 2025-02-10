Enda Enerji Holding halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzı 100 milyon lot üzerinden duyurulmuştu ancak yapılan bir son dakika açıklamasında 12 milyon 380 bin 316 lotun iptal edildiği açıklandı. Şimdi yatırımcılar borsada 'ENDAE' kodu ile işlem görecek firmanın ilk BIST tarihini bekliyor. Peki, Enda Enerji Holding kişi başı kaç lot verdi?