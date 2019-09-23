23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'nı yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 29 bin 952 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi ve 29 bin 847 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi izledi.
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari),11 bin 204 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 11 bin 357 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) şeklinde sıralandı.
Gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanılıyor.
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, İBBS 2. Düzey, 2018:
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. TÜİK verilerine göre gini katsayısı Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla 0.408 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0.305 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli),0.308 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0.313 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgeleri oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0.444 ile TR10 (İstanbul),0.402 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0.401 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.
EN ZENGİN YÜZDE 20 EN YOKSUL YÜZDE 20'NİN 7.8 KATI KAZANIYOR
P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Buna göre 2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7.8 katı oldu.
P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 8,6 ile TR10 (İstanbul),7.2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve 7,1 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4.5 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli),TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt),TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın),5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve 5.1 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla),TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu.
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