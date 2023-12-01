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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz En pahalı iPhone 100 bin TL seviyesine çıktı - Teknoloji Haberleri

        En pahalı iPhone 100 bin TL seviyesine çıktı

        Henüz 2 buçuk ay önce piyasaya sürülen yeni iPhone 15'in fiyatı 1 Aralık 2023 itibarıyla zamlandı. iPhone 15 Pro'nun en pahalı modeli 100 bin TL seviyesine kadar yükseldi

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 01.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:42
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        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
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        ABD'li teknoloji devi 2023 yılı boyunca merakla beklenen yeni telefon serisi iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'yu eylül ayında tanıtmıştı. Üzerinden henüz 2 buçuk ay geçmesine karşın modelin Türkiye fiyatları zamlandı.

        Türkiye'nin en pahalı telefonu unvanını koruyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 100 bin TL seviyesine geldi.

        İşte güncel Apple iPhone 15 fiyatları:

        iPhone 15 128 GB 49.999 TL 53.999 TL
        iPhone 15 256 GB 53.999 TL 58.499 TL
        iPhone 15 512 GB 61.999 TL 66.999 TL
        iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL 61.999 TL
        iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL 66.499 TL
        iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL 74.999 TL
        iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
        iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL 74.499 TL
        iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL 82.999 TL
        iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL 91.499 TL
        iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL 82.999 TL
        iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL 91.499 TL
        iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL 99.999 TL
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