Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Avustralya merkezli Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en az puan alan yiyecekleri sıraladı. 'En kötü puan alan 100 yiyecek' listesinde İzlanda'nın tütsülenmiş köpek balığı etinden yapılan ulusal lezzeti 'hákarl' birinci oldu. Onu, ABD'den ramen burger ve İsrail'den yerushalmi kugel izledi.