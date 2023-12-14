En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'en kötü 100 yiyecek' listesi hazırladı. Türkiye'den lahana çorbası listeye girdi
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Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Avustralya merkezli Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en az puan alan yiyecekleri sıraladı. 'En kötü puan alan 100 yiyecek' listesinde İzlanda'nın tütsülenmiş köpek balığı etinden yapılan ulusal lezzeti 'hákarl' birinci oldu. Onu, ABD'den ramen burger ve İsrail'den yerushalmi kugel izledi.
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Listede ilk başta Karadeniz bölgesinin en ünlü lezzetlerinden kara lahana çorbası ve Kayseri'nin kaymaklı kayısı dolması da yer aldı. Lahana çorbasının listede 7. sırada, kayısı dolmasının 59. sırada yer alması sosyal medyada tartışma yarattı.
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Ancak daha sonra liste güncellendi. Kayısı dolması listeden çıkarıldı. Lahana çorbası ise 7. sıradan 22. sıraya geriledi. Taste Atlas'ın, geçtiğimiz yıl hazırladığı dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yaratmıştı. Zira Yunanistan'ın 2., Hindistan'ın 6. olduğu listede Türkiye'nin 7. olması sosyal medyada tepki görmüştü. Listedeki ilk 20 yemek şu şekilde:
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1- Hákarl, balık yemeği - İzlanda
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2- Ramen burger - ABD
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3- Yerushalmi kugeli, güveç - İsrail
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4- Kalvsylta, dana yemeği - İsveç
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5- Sklandrausis, turta - Letonya
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6- Chapalele, ekmek - Şili
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- 10
7- Calskrove, pizza - İsveç
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8- At etli sandviç - İspanya
- 12
9- Marmite ve cipsli sandviç - Yeni Zelanda
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- 13
10- Ryynimakkara, sosis - Finlandiya
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11- Czernina, çorba - Polonya
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12- Fırında hindiba ve jambon, Fransa
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13- Anicini, kurabiye - İtalya
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14- Kızarmış örümcek, sokak lezzeti - Kamboçya
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15- Mangolu gazpacho, soğuk çorba - İspanya
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16- Gomme, tatlı peynir - Norveç
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17- Pani ca meusa, sandviç - İtalya
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18- Oil Down, güveç - Grenada
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19- Çilekli çorba - Polonya
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20- Spagetti makarnalı turta, ABD
*Haberin görselleri Shutterstock, AP, AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.