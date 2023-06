Sky Captain and the World of Tomorrow: Bir gazeteci olan Polly Perkins (Gwyneth Paltrow) ile birlikte, dünyayı tehdit eden bir kötü adamı durdurmaya çalışan pilot Sky Captain (Jude Law) macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Fantastic Beasts film serisi: Jude Law, Harry Potter evreninde geçen bu seride, genç Albus Dumbledore'u canlandırır. İlk filmi olan "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016) ile başlayan seride, Law, "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (2018) ve "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" (2022) filmlerinde de yer aldı.