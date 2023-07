HABERTURK.COM

Jason Statham'ın Frank adlı kurye olduğu film ise "The Transporter" (Taşıyıcı) serisidir. Serinin ilk filmi olan "The Transporter" (2002), Frank Martin'in bir taşımacılık işiyle uğraşan kurye olduğu ve tehlikeli görevlerde yer aldığı hikayeyi anlatır. Frank, kurallarını ve prensiplerini olan bir profesyoneldir ve paketlerini zamanında ve sağlam bir şekilde teslim etme konusunda uzmandır. Ancak bir görev sırasında kurallarını ihlal eder ve işler karmaşık hale gelir. Frank, hem polis hem de suç çeteleriyle başa çıkmak zorunda kalırken, becerilerini ve dövüş yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaya çalışır. "The Transporter" serisi, aksiyon dolu sahneleri, hızlı arabaları ve Statham'ın etkileyici performansıyla tanınır. Jason Statham'ın oynadığı filmler aşağıdaki gibidir.

"Snatch" (2000): İngiltere'de geçen suç komedisi, bir elmasın peşinde koşan bir grup hırsızın, mücadeleleri ve dolandırıcılıklarını konu alır.

İngiltere'de geçen suç komedisi, bir elmasın peşinde koşan bir grup hırsızın, mücadeleleri ve dolandırıcılıklarını konu alır. "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998): Londra'nın suç dünyasında geçen film, dört arkadaşın büyük bir kumar borcunu ödemek için tehlikeli bir soyguna kalkışmasını ve ardından gelişen olayları anlatır.

Londra'nın suç dünyasında geçen film, dört arkadaşın büyük bir kumar borcunu ödemek için tehlikeli bir soyguna kalkışmasını ve ardından gelişen olayları anlatır. "The Transporter" serisi (2002-2008): Özel bir kurye olan Frank Martin'in, paketleri güvenli bir şekilde teslim etmek için verdiği mücadeleleri ve karıştığı tehlikeli olayları konu alan aksiyon dolu bir seri.

Özel bir kurye olan Frank Martin'in, paketleri güvenli bir şekilde teslim etmek için verdiği mücadeleleri ve karıştığı tehlikeli olayları konu alan aksiyon dolu bir seri. "The Italian Job" (2003): Hırsızlık ustası Charlie Croker ve ekibinin, Venedik'te büyük bir hırsızlık yaparak intikam alma planlarını ve onları takip eden tehlikeleri içeren bir soygun filmi. En iyi Jason Statham filmleri arasında yer alır.

Hırsızlık ustası Charlie Croker ve ekibinin, Venedik'te büyük bir hırsızlık yaparak intikam alma planlarını ve onları takip eden tehlikeleri içeren bir soygun filmi. arasında yer alır. "Crank" serisi (2006-2009): Adrenalini yüksek aksiyon serisi, ölümcül bir zehirle zehirlenen bir adamın (Chev Chelios) kalp atışının hızını yükseltmek için her türlü yönteme başvurmasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatır.

Adrenalini yüksek aksiyon serisi, ölümcül bir zehirle zehirlenen bir adamın (Chev Chelios) kalp atışının hızını yükseltmek için her türlü yönteme başvurmasını ve hayatta kalma mücadelesini anlatır. "The Bank Job" (2008): Jason Statham'ın canlandırdığı Terry Leather, gerçek bir olaya dayanan bu gerilim filminde, Londra'nın en büyük soygunlarından birini planlamak için bir grup suçlunun bir araya gelmesine önderlik eder.

Jason Statham'ın canlandırdığı Terry Leather, gerçek bir olaya dayanan bu gerilim filminde, Londra'nın en büyük soygunlarından birini planlamak için bir grup suçlunun bir araya gelmesine önderlik eder. "The Expendables" serisi (2010-2014): Bu aksiyon dolu seri, eski askerlerden oluşan bir özel operasyon ekibinin dünya çapında tehlikeli görevleri üstlenmesini konu alır. Jason Statham, serideki ekipteki önemli bir karakter olan Lee Christmas'ı canlandırır.

Bu aksiyon dolu seri, eski askerlerden oluşan bir özel operasyon ekibinin dünya çapında tehlikeli görevleri üstlenmesini konu alır. Jason Statham, serideki ekipteki önemli bir karakter olan Lee Christmas'ı canlandırır. "Killer Elite" (2011): Bu gerilim filmi, Jason Statham'ın canlandırdığı bir özel ajanın, dostunu kurtarmak için tehlikeli bir görevi üstlenmesini anlatır. Ajan, bir suikastçı takımının hedefi haline gelir ve hayatta kalmak için yeteneklerini kullanmak zorunda kalır.

Bu gerilim filmi, Jason Statham'ın canlandırdığı bir özel ajanın, dostunu kurtarmak için tehlikeli bir görevi üstlenmesini anlatır. Ajan, bir suikastçı takımının hedefi haline gelir ve hayatta kalmak için yeteneklerini kullanmak zorunda kalır. "Safe" (2012): Bir eski polis memuru olan Jason Statham, bu aksiyon filminde, genç bir kızı koruma görevini üstlenir. Kız, gizemli bir sayı kombinasyonunu içeren bir hafıza kartının peşindedir ve Statham, onu korurken tehlikeli suç çeteleriyle mücadele etmek zorunda kalır.

Bir eski polis memuru olan Jason Statham, bu aksiyon filminde, genç bir kızı koruma görevini üstlenir. Kız, gizemli bir sayı kombinasyonunu içeren bir hafıza kartının peşindedir ve Statham, onu korurken tehlikeli suç çeteleriyle mücadele etmek zorunda kalır. " Homefront" (2013): Bu aksiyon gerilim filmi, eski bir DEA ajanının (Jason Statham) sakin bir kasabaya taşındıktan sonra yerel uyuşturucu çetesinin hedefi haline gelmesini anlatır. Statham, kızı ve kasabadaki sakinleri korumak için çetenin lideriyle sert bir mücadeleye girişir.

Bu aksiyon gerilim filmi, eski bir DEA ajanının (Jason Statham) sakin bir kasabaya taşındıktan sonra yerel uyuşturucu çetesinin hedefi haline gelmesini anlatır. Statham, kızı ve kasabadaki sakinleri korumak için çetenin lideriyle sert bir mücadeleye girişir. "Furious 7" (2015): Bu "Hızlı ve Öfkeli" serisinin bir parçası olan filmde, Jason Statham, eski bir özel kuvvetler askeri ve suikastçı olan Deckard Shaw'ı canlandırır. Shaw, Dominic Toretto (Vin Diesel) ve ekibine intikam almak için peşlerine düşer. Jason Statham'ın en iyi filmleri arasında yer alır.

Bu "Hızlı ve Öfkeli" serisinin bir parçası olan filmde, Jason Statham, eski bir özel kuvvetler askeri ve suikastçı olan Deckard Shaw'ı canlandırır. Shaw, Dominic Toretto (Vin Diesel) ve ekibine intikam almak için peşlerine düşer. arasında yer alır. "Spy" (2015): Bu aksiyon komedisi, bir CIA analistinin (Melissa McCarthy) tehlikeli bir göreve çıkmasıyla komik olaylar zincirini konu alır. Jason Statham, gizli bir ajanı canlandırır ve McCarthy'nin karakterine yardım etmeye çalışır.

Ünlü aktörün oynadığı filmler, aksiyon dolu sahneleri ve karakterlerinin karizmatik duruşuyla dikkat çeker. Jason Statham'ın son filmi Servet Operasyonu şeklindedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk