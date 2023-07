REKLAM advertisement1

Watson, kariyeri boyunca farklı türlerdeki filmlerde de yer almıştır. Örneğin, "The Perks of Being a Wallflower" filmindeki performansıyla gençlik draması türünde övgü almıştır. Ayrıca "Beauty and the Beast" filmindeki canlı aksiyon uyarlamasında Belle karakterini canlandırmıştır. Emma Watson oynadığı filmler aşağıdaki gibidir.

The Perks of Being a Wallflower (2012): Bu gençlik dramasında Sam karakterini oynamıştır. Film, Stephen Chbosky'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Watson'ın performansı eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı ve yetişkinlik dönemiyle ilgili konuları başarılı bir şekilde ele aldığı için dikkat çekti.

Beauty and the Beast (2017): Bu müzikal filmde Watson, Belle karakterini canlandırmıştır. Yapım, klasik masalın modern bir uyarlamasıdır. Watson'ın performansı ve şarkı söyleme yeteneği takdir görmüş ve film büyük bir ticari başarı elde etmiştir.

Harry Potter serisi (2001-2011): Watson'ın en tanınmış rolü olan Hermione Granger karakterini Harry Potter serisinde canlandırmıştır. Bu fantastik macera serisi, J.K. Rowling'in aynı adlı romanlarına dayanmaktadır. Watson, serideki performansıyla büyük beğeni toplamış ve genç bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştır. Bu nedenle seri, Emma Watson en iyi filmleri arasında yer alır.

Little Women (2019): Greta Gerwig yönetimindeki filmde Meg March karakterini oynamıştır. Film, Louisa May Alcott'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Watson'ın performansı ve filmdeki güçlü kadın karakterlerin betimlenmesi eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

The Bling Ring (2013): Bu suç dramasında Emma Watson, gerçek olaylardan esinlenen karakter Marc'i canlandırmıştır. Film, genç bir grup hırsızın ünlülerin evlerini soyma hikayesini anlatır. Watson, tipik gençlik filmi rollerinden farklı bir tarzda bir karakteri başarıyla canlandırarak yeteneklerini gösterir.

Colonia (2015): Watson, bu tarihî gerilim filminde Lena karakterine hayat vermektedir. Film, 1973 yılında Şili'deki askeri darbenin ardından bir tarikata katılan ve sevgilisini kurtarmak için mücadele eden genç bir kadının hikayesini anlatır. Watson, karakterin güçlü bir şekilde ayakta kalma ve zorlu koşullar altında direnme çabasını etkileyici bir yönden gösterir. En iyi Emma Watson filmlerinden

Noah (2014): Bu epik dram filminde İncil'deki Nuh'un hikayesinden esinlenen Ila karakterini oynar. Nuh'un (Russell Crowe) büyük bir gemi inşa etmesini ve tufan sırasında hayatta kalmaya çalışmasını anlatır. Watson, Ila olarak filmdeki dini ve duygusal temaları etkileyici bir şekilde yansıtır.

Aktivizm alanında da etkin olan Emma Watson; cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve feminizm konularında çalışmalar yapmıştır. 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadın Birleşik Destek Kampanyası'nın İyi Niyet Elçisi olarak atanmış ve "HeForShe" hareketine öncülük etmiştir. Bu hareket, cinsiyet eşitliğine erkeklerin de katılımını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Watson; güzelliği, zarafeti ve stil anlayışıyla da tanınan bir moda ikonudur. Moda dünyasında düzenli olarak yer almış ve birçok markanın reklam yüzü olmuştur.

Emma Watson, hem oyunculuk kariyeriyle hem de toplumsal konulara duyarlılığı ve aktivizm çalışmalarıyla bilinen bir isimdir. Genç yaşta büyük bir başarı elde etmiş ve yeteneği, etkileyici sahne varlığı ve topluma katkılarıyla sevilen ve takdir edilen bir isim olmuştur. Emma Watson son filmi ise Küçük Kadınlar şeklindedir.