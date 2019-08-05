2- 3D baskı teknolojisi ile hayat kurtar!

Tasarımcı: 3D Systems / OpHeart

3D baskı teknolojisi sağlık sektöründe de birçok farklı uygulamada kullanıyor. Ameliyat esnasında doktorlara ve cerrahlara yardımcı oluyor. Bunun örneği kâr amacı gütmeyen OpHeart tarafından, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği olan çocukların ameliyatlarında kalp cerrahlarına yardımcı olmak için anatomik modeller üreterek mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi almalarına yardımcı oluyor.