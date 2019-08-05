05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1- Okyanus çöpünden proteze
Tasarımcı: Milyonlarca Dalga Projesi / Greenbatch / 3DUniverse
Avustralyalı kar amacı gütmeyen Greenbatch ve 3D Universe, okyanuslardaki milyonlarca plastik atığı kullanmak amacıyla güçlerini birleştirdi. 3D teknolojisi ile bu atıkları kullanarak çalışabilen protez uzuvlar yaratmayı başardılar.
2- 3D baskı teknolojisi ile hayat kurtar!
Tasarımcı: 3D Systems / OpHeart
3D baskı teknolojisi sağlık sektöründe de birçok farklı uygulamada kullanıyor. Ameliyat esnasında doktorlara ve cerrahlara yardımcı oluyor. Bunun örneği kâr amacı gütmeyen OpHeart tarafından, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği olan çocukların ameliyatlarında kalp cerrahlarına yardımcı olmak için anatomik modeller üreterek mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi almalarına yardımcı oluyor.
3- 3D baskı ile catwalk yürüyüşü
Tasarımcı: Julia Daviy
Moda, tekstil baskı sektöründeki yeniliklerden uzun bir süredir faydalanıyor. Tasarımcılar şimdi de 3D baskı teknolojilerine göz dikmiş durumda. Julia Daviy yeni tasarımını ‘The Fragility Dress’ (Kırılganlık Kıyafeti) adı altında sundu.
4- Otomobilde kahve?
Tasarımcı: Senseo
Marie 3D, bu yaratıcı uygulamayı üretmek için kahve makinesi üreticisi Senseo ile birlikte çalıştı. Dev bir kahve makinesi bir aracın üzerine monte edilerek Fransa Bisiklet Turu organizasyonu süresince Fransa sokaklarında dolaştı. Bu uygulamada Marie, 3D teknolojilerinden faydalandı.
5- 4 günde otomobil kopyalandı
Baskı Merkezi: Colorzenith
İtalyan baskı sağlayıcısı Colorzenith 3D, Don Pasquale operası için klasik İtalyan otomobil Lancia B24'ün gerçek boyutta bir kopyasını aldı. Tasarımcı Gio Forma tarafından tasarlanan otomobil, sadece dört günde bir Massivit 1800 3D yazıcıda üretildi. Araç, operanın en ünlü sahnelerinden birinde soprano Rosa Feola eşliğinde sahneye çıkıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!