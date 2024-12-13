EN HÜZÜNLÜ AYRILIK SÖZLERİ

Bazı hikâyeler yarım kalır, çünkü tamamlansa bile mutlu bitmezdi.

Seni unutmaya çalışmak, rüzgâra karşı yürümek gibi; ne kadar çabalasam da bir adım ilerleyemiyorum.

Gidişinle birlikte sadece seni değil, hayallerimizi de kaybettim.