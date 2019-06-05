Motorsporlarında önemli bir yeri olan Nurburgring pistinde, yeni bir tur rekoru kırıldı.

Almanya'nın en ünlü yarış pistinde düzenlenen etkinlikte, Volkswagen'in elektrikli yarış otomobili I.D. R, bugüne kadarki en hızlı tur süresini elde etti.

6 dakika 05.336 saniyede pistteki turunu tamamlayan araç, Nurburgring tarihinde de en hızlı ikinci model oldu.

Volkswagen'in bu rekoru kırabilmesinin ardında birkaç sebep yatıyor. Bunlardan ilki, 2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından, Alman üreticinin gelecek vizyonunu elektrikli otomobiller üzerine kurması olarak karşımıza çıkıyor.

I.D. R'nin kırdığı rekorun bir diğer önemi ise, elektrikli otomobillerin pistlere hakimiyet sağlayacağının ipucunu vermesi oldu.

İKİ ELEKTRİK MOTORU BULUNUYOR

I.D. R'nin teknik özelliklerine bakıldığında, otomobilin 2.25 saniye içinde 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiği görülüyor.

Toplam 680 beygir (500 kW) güç üreten 2 adet elektrik motoru bulunan otomobilin, tork değeri ise 650 Nm olarak açıklanıyor.

1100 kilogram ağırlığındaki I.D. R gücünü ise 4 tekerleğine aktarıyor.

REKORU ÇİNLİLERDEN ALDI

I.D. R'den önce, Çinli bir elektrikli otomobil girişimi olan NIO'nun EP9 adlı spor otomobilin daha önce 6:45.90 şeklindeki tur zamanı ile Nürburgring'deki en hızlı elektrikli otomobil unvanını elinde tutuyordu.

Porsche'nin Le Mans yarış otomobili prototipi 919 Hybrid Evo ise, Nürburgring pistindeki 5:19.546 şeklindeki tur süresi ile Nürburgring'deki rekoru elinde tutuyor.