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        Haberler Ekonomi Otomobil En güçlü ID. Buzz satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        En güçlü ID. Buzz satışa sunuldu

        Volkswagen Ticari Araç'ın tamamen elektrikli ID. Buzz ailesinin yüksek performanslı üyesi ID. Buzz GTX Türkiye'de satışa sunuldu. Ürettiği 340 beygir ile şimdiye kadarki en güçlü seri üretim 'Bulli'si olma özelliğini taşıyan ID. Buzz GTX'te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip toplam 91 kWh kapasiteli batarya yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:25
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        En güçlü ID. Buzz satışa sunuldu
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        Volkswagen Ticari Araç, Türkiye’de geçtiğimiz yılın Eylül ayında satışa sunduğu ID. Buzz ailesine GTX versiyonunu ekledi.

        Pro versiyonuna kıyasla 25 cm daha uzun olan ID. Buzz ailesinin en sportif modeli GTX, 4MOTION teknolojisi, 340 PS motor gücü, 5+1 ve 6+1 koltuk seçenekleri ile dikkat çekiyor.

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        Yapılan açıklamaya göre, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan ve 250 kW (340 PS) gücündeki ID. Buzz GTX, 3 milyon 750 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

        Volkswagen Ticari Araç markasının bugüne kadarki en güçlü dört çeker modeli olma özelliğine sahip ID. Buzz GTX'de toplam 91 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor.

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        160 km/s maksimum hıza ulaşabilen ID. Buzz GTX, DC hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. GTX’in bataryası, maksimum şarj kapasitesinde yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 26 dakikada ulaşırken, ID. Buzz GTX WLTP standartlarına göre 475 km'ye kadar menzil sunuyor.

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