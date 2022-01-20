Emekli maaş zammı TÜİK verileri doğrultusunda belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen ek zam müjdesinin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte memur emeklisi maaşlarına refah payı iyileştirmesi yapılırken en düşük emekli maaşı sınırı değişti. Peki, TBMM'deki oylama sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 en düşük emekli maaşı tablosu...