4 bin 509 mm uzunluğa, bin 839 mm genişliğe (dış aynalar hariç) ve bin 665 mm yüksekliğe sahip olan Tiguan'ın, daha yüksek konumlandırılmış ve genişletilmiş ön radyatör ızgarası ve yeni Golf'e benzer far tasarımı göze çarpıyor.