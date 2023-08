En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi

9 - YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN (2020)

(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Yönetmen Cathy Yan, “Suicide Squad”de David Ayer'in kurduğu görsel dünyayı, daha renkli, canlı ve kıpır kıpır bir hale getiriyor. 2010’ların sonlarında süper kahraman filmlerinin kendini kaptırdığı kirli ve karanlık estetiği, daha enerjik, neşeli, canlı bir dünyaya dönüştürüyor. Hikâyede kötü erkeklere karşı birleşen kadınların dayanışması dışında dişe dokunur bir yan bulmak biraz zor. Ama hikâyenin zayıflığını, vasatlığını unutturan bir özelliği var filmin... Başta Harley Quinn (Margot Robbie) olmak üzere karakterlerin iyi çizilmesi... Filmin bir başka artısı, mizah duygusu... Mizah tümüyle karakterler ve onların arasındaki ilişkiler üzerinden ilerliyor... Harley Quinn'in abartılı, teatral ve delimsirek halleriyle Black Canary, Cassandra ve Renee Montoya'nın sadeliği arasındaki kontrast, filmin mizahına sağlam bir temel teşkil ediyor. İçlerinde en güçlü motivasyonu taşıyan Helena Bertinelli ise süper kahramanlığa özenen çocuksu halleriyle ekibin belki de en saf üyesi... Cathy Yan, üslubu öylesine öne çıkarmış ki, hikâyenin gerçekliğiyle aramızda mesafe oluşuyor ama kendimizi duygusal anlamda iyi karakterlerin yanında hissediyor ve onlarla özdeşleşiyoruz.

Toplam hasılat: $205,372,791