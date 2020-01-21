En büyük merakımızı giderme vakti

İlk insandan bu yana evreni merak ediyoruz. Sadece yaşadığımız gezegeni tanımak yetmiyor, ötesini de bilmek istiyoruz. Maya Kitap'ın Bir Nefeste dizisinin yeni kitabı Bir Nefeste Evren, okurları gezegenler, yıldızlar, uzak galaksilere doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Colin Stuart'ın kaleme aldığı Bir Nefeste Evren, sıradan bir günde bile aklımıza sıra dışı soruları getiren, tam üstümüzde nelerin olduğuna dair sorulara yanıtlar veriyor.

Bir Nefeste Evren okurları Dünya'dan başlayarak bir yolculuğa çıkarırken, önce Güneş sistemine, oradan ise uzak galaksilere doğru bir yolculuğa çıkaracak. Bu yolculuğun sonunda 93 milyar ışık yılı genişliğindeki uzayı ve 14 milyar yıllık zamanı daha iyi tanıyor olacaksınız.

Başlangıç için okura iyi bir kaynak sunan Stuart, güneş sistemi, yıldızlar, galaksilere dair bilgiler verirken, bu alanda yapılan çalışmaları bizlerle paylaşıyor.

Bir Nefeste dizisinde daha Bir Nefeste Dünya Tarihi, Bir Nefeste Dünya Mitolojisi, Bir Nefeste Cinsellik, Bir Nefeste Büyük Bilim İnsanları, Bir Nefeste 20. Yüzyıl, Bir Nefeste Matematik kitapları okurlarla buluşmuştu.