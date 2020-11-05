Emtia piyasasında yatırımcılara geçen ay en fazla doğal gaz kazandırırken, en çok kaybettiren de Brent petrol oldu.
Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, ekimde emtia grubu araçlarından 11'i kazandırırken, 7'si kaybettirdi.
Güçlü talep beklentileri, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu beklentiler, emtia para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması, üretim tahminlerindeki düşüş beklentisi ve yağışların normalden düşük olması genel olarak fiyatlara olumlu yansıdı.
Emtia piyasasında geçen ay yatırımcılara yüzde 35,5 ile en çok doğalgaz kazandırdı. ABD'deki Zeta kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki enerji şirketlerinin bölgedeki doğal gaz platformlarını kapatmaya başlaması ve Çin'de birtakım reformlarla doğal gaz tüketiminin ülkede artmasının beklendiğine dair haberler doğalgaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.
Doğal gazı yüzde 7,5 ile şeker, yüzde 5,7 ile alüminyum ve yüzde 5,4 ile nikel takip etti. Geçen ay çinko yüzde 5,1, mısır yüzde 4,9, pamuk yüzde 4,8, buğday yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 2,8, gümüş yüzde 1,7 ve bakır yüzde 1,1 kazandırdı.
Ekim ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren ise yüzde 10,5 ile Brent petrol oldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış nedeniyle özellikle Avrupa'da karantina önlemlerinin alınmaya başlanması, uluslararası petrol piyasalarında "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Geçen ay kakao yüzde 9,3, kahve yüzde 6, platin yüzde 5,1, paladyum yüzde 3,4, kurşun yüzde 1,4 ve altın yüzde 0,3 kaybettirdi.
10 AYDA EN FAZLA KAZANDIRAN DOĞALGAZ, KAYBETTİREN BRENT PETROL OLDU
Emtia piyasasında ocak-ekim döneminde de yatırımcısına en fazla kazandıran doğal gaz oldu. Söz konusu dönemde doğal gaz, yatırımcısına yüzde 56,4 kazandırdı.
Doğal gazı, yüzde 32,3 ile gümüş, yüzde 23,8 ile altın, yüzde 15 ile paladyum, yüzde 10,4 ile çinko, yüzde 10,1 ile soya fasulyesi izledi.
Ekimde olduğu gibi yılın 10 aylık döneminde de yatırımcısına en fazla kaybettiren Brent petrol oldu. Yüzde 43,6 azalış kaydeden Brent petrolü, yüzde 19,6 ile kahve, yüzde 12,1 ile platin, yüzde 9,1 ile kakao, yüzde 7,1 ile kurşun ve yüzde 0,1 ile pamuk takip etti.
Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2019 sonu, Eylül 2020, Ekim 2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:
|Emtia
|31 Aralık 2019 (dolar)
|30 Eylül 2020 (dolar)
|30 Ekim 2020 (dolar)
|Aylık değişim (yüzde)
|Yıllık değişim (yüzde)
|1-
|Doğal gaz
|2,189
|2,527
|3,423
|+35,5
|+56,4
|2-
|Şeker
|0,1342
|0,1342
|0,1442
|+7,5
|+7,5
|3-
|Alüminyum
|0,8099
|0,7855
|0,8301
|+5,7
|+2,5
|4-
|Nikel
|6,3218
|6,5606
|6,9145
|+5,4
|+9,4
|5-
|Çinko
|1,0334
|1,0857
|1,141
|+5,1
|+10,4
|6-
|Mısır
|3,8775
|3,79
|3,975
|+4,9
|+2,5
|7-
|Pamuk
|0,6905
|0,6579
|0,6897
|+4,8
|-0,1
|8-
|Buğday
|5,5875
|5,78
|5,985
|+3,5
|+7,1
|9-
|Soya fasulyesi
|9,555
|10,235
|10,5225
|+2,8
|+10,1
|10-
|Gümüş
|17,869
|23,24
|23,642
|+1,7
|+32,3
|11-
|Bakır
|2,7902
|3,0033
|3,0362
|+1,1
|+8,8
|12-
|Altın
|1517,86
|1.885,53
|1.879,17
|-0,3
|+23,8
|13-
|Kurşun
|0,8678
|0,8181
|0,8066
|-1,4
|-7,1
|14-
|Paladyum
|1941
|2310,5
|2231,5
|-3,4
|+15
|15-
|Platin
|964,88
|893,72
|848,5
|-5,1
|-12,1
|16-
|Kahve
|1,297
|1,1095
|1,0425
|-6
|-19,6
|17-
|Kakao
|2540
|2546
|2308
|-9,3
|-9,1
|18-
|Brent petrol
|66,805
|42,076
|37,677
|-10,5
|-43,6
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