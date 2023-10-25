Emtia şirketlerinde tablo ne?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Analisti Oğuzhan Kaymak oldu. Başta Tüpraş, Petkim ve Şişecam olmak üzere girdileri emtia olan borsanın dev şirketlerinin yıllık ve 6 aylık bilanço rakamlarının masaya yatırıldığı programda bu şirketlerin 9 aylık bilanço beklentileri de dile getirildi. Kaymak global piyasalarda petrol, altın, demir çelik, etilen ve naftanın fiyat seyrinin ne olacağına dair görüşlerini aktarırken bu durumun şirketleri nasıl etkileyeceğini ortaya koydu.

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MARJLARI NASIL ETKİLEDİ?

İsrail ve Hamas arasındaki savaş nedeniyle varili 88 dolara çıkan petrolün ve onsu 1.970 dolara tırmanan altının bundan sonraki seyrinin ele alındığı programda demir çelikte Türkiye'nin üretim ve tüketim rakamlarının yanı sıra bu rakamların şirketlerin faaliyet karı ve kar marjlarını nasıl etkilediği açıklandı.

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ŞİRKETLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Kaymak, şirketlerin piyasa değeri, Fiyat/kazanç oranları, firma değeri/Favök rasyolarından yola çıkarak dev şirketlerin şu anki fiyatlarının ucuz mu pahalı mı olduğuna ilişkin soruya ışık tutarken, şirketlerin net kar, FAVÖK, brüt ve net kar marjı, borçluluk rakamlarını karşılaştırarak geçtiğimiz 2022 yılı ve 2023'ün ilk 6 ayında şirketlerin gerçek performanslarını değerlendirdi.