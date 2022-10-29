Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, sadece Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmakla kalmadı; yerli rotasyonuna da ekleme yaptı! Fatih Karagümrük karşısında 457 gün sonra ilk 11'de forma şansı bulan Emre Taşdemir, 60. dakikada Rashica'nın çevirdiği topta perdeyi açtı ve 'Ben buradayım' mesajı verdi!

SEZON ÖNCESİNDE UNUTULMUŞTU Sezon başında takımda düşünülmeyen ve Rezerv Lig takımında forma giyen Emre, bu organizasyonun sona ermesiyle A takıma döndü. Kazımcan Karataş'ın sakatlığında forma şansı bulan Emre, 457 gün sonra sarı-kırmızılı A takımla maça çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Emre, Okan Buruk ve teknik heyetini de bir anlamda rahatlattı. Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşayan Emre Taşdemir, ilk golünü 10 Aralık 2016'da Bursaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a atmıştı.

BOEY'DEN SONRA BİR OYUNCU DAHA Galatasaray'da sezon başı kampına katılmayan daha sonra Okan Buruk'tan özür dileyen Sacha Boey'in kampsız performansı da gündeme oturmuştu. Antalyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla beğeni toplayan genç sağ bekin grafiği her geçen gün yukarıya çıkarken Emre Taşdemir'de de benzer senaryo yaşandı. "TARİFİ YOK" Mücadelenin ardından açıklamalar yapan Emre Taşdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan formayı giymesini de hatırlatarak "Bu duygunun tarifi yok, kelimelerle anlatamam. Hayatımda giydiğim en özel formalardan biriydi. Bugünü golle bitirdiği için çok mutluyum. Okan hocaya şans verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.