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Zengin kadrosu ve konusu ile beğenileri toplayan ve reyting rekorları kıran Atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde İdris karakteri ile Tahir'e her konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen yegane arkadaşlardan biri İdris. Aynı dizide rol alan Senem Göktürk’e aşık olup dizi setinde evlilik teklif eden yakışıklı ve genç oyuncu Emre Ön kimdir? Bu makalemizde merak edilen tüm sorularınıza detayları ile cevapları bulacaksınız.
EMRE ÖN'ÜN HAYATI
Genç ve yakışıklı oyuncu Emre Ön 4 Ağustos 1985 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 34 yaşında olan Emre Ön, oyuncu ve tiyatrocu kişiliği ile tanınmaktadır.Emre Ön Ankara Bahçelievler Deneme Lisesini bitirdikten sonra üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesinde tamamlamıştır. Bundan sonraki yaşamında oyunculuk yapmak isteyen Emre Ön, Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitirdikten sonra oyunculuğa ilk adımlarını atmış ve ilk sahne deneyimini doğduğu yer olan Ankara'da Yenimahalle de bulunan Ankara Deneme Sahnesi'nde ‘Taziye’ adlı tiyatro oyununda yaşamıştır.
Büyük Buluşma dizisinde ise ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren oyuncu,Ankara Deneme Sahnesine devam ederken TRT ekranlarında o dönemlerde yayınlanan ''Bir Nefes Anadolu'' adlı programda oyunculuk görevlerini üstlenmiş ve başarı ile tamamlamıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan ''Köprü'' adlı dizide doktor karakterini canlandırmıştır.Ölümsüz Kahramanlar dizisinde karakter oyuncusu olarak rol almış ve son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde İdris rolüyle ekranlarımıza konuk olmuş olan Emre Ön başarılı bir oyunculuk sergilemektedir.Ayrıca EmicemHospital sinemasında rol almış olan Emre Ön şu an Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır.
Emre Ön 185 cm boyunda, 70 kilo ağırlığında ve burcu Aslan’dır. Sen Anlat Karadeniz dizisinde de karı-kocayı oynayan ikili, bu sette birbirilerine aşık olup geçtiğimiz yıl dizi setinde evlenme teklifi ettiği Senem Göktürk ile Ankara'da nikah masasına otururmuştur. Ankara'da nikah kıyan ünlü çift Senem Göktürk ve Emre Ön'ün nikah fotoğrafları ise Salda Gölü'nde çekilmiş.Bir süre önce senaryo gereği diziden ayrılan Ön ile Göktürk çifti Şu an hala Trabzon'da yaşamaya devam ediyor
Jognörlük (belirli bir sayıdaki nesneyi havaya atıp tutan, bu esnada en az bir adet nesnenin seyahat halinde olmasını sağlayan sirk veya sahne sanatçı) deneyimlerine bulunmuş ve gitar ve klarnet çalabildiğini de söylemektedir. Ayrıca Emre Ön Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.
EMRE ÖN’ÜN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)
EmicemHospital (sinema Filmi)
Ölümsüz Kahramanlar (TV Dizisi)
Köprü(TV Dizisi)
Bir Nefes Anadolu(TV Dizisi)
Büyük Buluşma(TV Dizisi)
EMRE ÖN’ÜN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Memurin Faslı
Büyük Sultan
Salaklar Sofrası
Karanlıkta Komedi
Leblebici Horhor
Ben Ödüyorum
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