Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan Emre Mor'un A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."